Ducati Panigale V4 Karbonfelge für die Einarmschwinge

Zubehöranbieter Thyssenkrupp bietet seine geflochtenen Karbonfelgen jetzt auch für die Ducati Panigale V4/V4 S/V4 R-Modelle an.

Thyssenkrupp bietet nach eigenen Angaben als erster Hersteller geflochtene Karbonfelgen an, die auch mit der Einarmschwingenkonstruktion an der Hinterhand der Ducati Panigale V4 harmonieren.

Thyssenkrupp

Ab rund 3.800 Euro mit Zulassung

Der Karbonfelgensatz, der weltweit eine Straßenzulassung und für Deutschland eine ABE mit KBA-Nummer besitzt, soll an alle Ducati Panigale V4, V4 S und V4 R-Modelle passen. Die Kosten für den Satz geflochtener Karbonfelgen für die Ducati Panigale V4, V4 S und V4 R betragen 3.799 Euro (19% MwSt). Angaben zu Dimensionen und Gewichten macht der Hersteller noch nicht. Die Größen dürften aber den Serienrädern entsprechen. Für andere Modelle in ähnlichen Größen gibt Thyssenkrupp 1,9 Kilogramm für das Vorderrad und 2,9 Kilogramm für das Hinterrad an.

Thyssenkrupp

Kaufen kann man die Karbonräder aber noch nicht, dafür aber eine Reservierung hinterlegen. Ab sofort ist die Vorreservierung über die Website des Herstellers verfügbar. Mit der Reservierung, die keine Anzahlung bedingt, sichern sich Kunden Spitzenplätze für die Lieferchargen. Alle registrierten Kunden werden gemäß der Reihenfolge der Vorreservierung zu Beginn des Jahres 2021 kontaktiert. Die Auslieferung der Thyssenkrupp Karbonfelgen für die Ducati beginnt voraussichtlich Ende des ersten Halbjahres 2021.

Fazit

Karbonfelgen sehen nicht nur klasse aus, sie bringen durch ihr geringes Gewicht auch echte fahrdynamische Vorteile. Nur günstig sind sie eben nicht.