BMW GS für Kinder Typisch GS - aber klein, elektrisch und mit 3 Rädern

Da muss man schon genauer hinschauen. Eine BMW GS – aber in Miniaturausführung, mit drei Rädern und Elektromotor.

Es könnte so innovativ und reißerisch klingen: "BMW GS mit Elektro-Antrieb." Oder "BMW GS jetzt für Personen unter 1,60 Meter." Ach was, unter einem Meter! Motorradfahren ab drei Jahre.

Das ist natürlich Blödsinn. Spätestens auf den zweiten Blick ist klar, dass es sich bei dem Rollplay Elektro-Motorrad um ein Spielzeug handelt. Und zwar für Kinder ab drei Jahren bis maximal 35 Kilogramm. An Bord ist ein sicher verstauter 6-Volt-Akku, der circa 5 km/h Topspeed ermöglicht. Die 7-Ah-Batterie hält laut Hersteller ein bis zwei Stunden durch und möchte dann acht bis 12 Stunden geladen werden. Für ausgedehnte Touren vom Wohnzimmer bis in die Küche oder vom Gartenhäuschen bis zur Terrasse sollte das reichen. Auch Geländetouren auf dem heimischen Rasen sollen dank griffiger Anti-Rutsch-Räder kein Problem sein.

Voll funktionsfähige LED-Scheinwerfer

Für gute Sichtbarkeit sorgen voll funktionsfähige LED-Scheinwerfer, die Verkleidungsscheibe fängt den Fahrtwind ab, Chrom-Elemente und Soundeffekte könnten bewirken, dass sich die jungen Fahrer schon ziemlich erwachsen fühlen.

Der Gashebel soll – den Kräften eines dreijährigen Kindes angepasst – äußerst leichtgängig gehen, die Füße werden auf breiten Fußablagen abgestellt, während der Hintern auf einer gepolsterten Sitzbank Platz nimmt.

Das Kinder-Motorrad in der BMW-GS-Ausführung wiegt 11,1 Kilogramm und misst 104,1 Zentimeter in der Länge, 58 Zentimeter in der Breite und ist 69,5 Zentimeter hoch. Die 6-Volt-Version kostet rund 210 Euro, die 12-Volt-Version liegt bei rund 240 Euro. Erhältlich ist es hier bei Amazon.

Der Hersteller gibt an, dass die Mini-GS nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet ist. Wer seinem jüngeren Nachwuchs trotzdem eine Boxer-Attrappe unterjubeln möchte, der hat noch die Möglichkeit zum Stufenführerschein, äh, -fahrzeuge: Die rote GS hat’s nämlich auch als Dreirad mit Pedalen. Geeignet für Kinder ab zwei Jahren, bis 22 Kilogramm.

Update: Jetzt auch mit richtigen Hinterrädern – und preisgünstiger

Inzwischen gibt es eine ähnliche Ausführung vom chinesischen Hersteller Hebei Junlin – mit ordentlichen Hinterrädern statt nur Stützrädern. Ebenfalls mit Elektromotor und 6 Volt/7 Ah-Batterie. Bei Alibaba schon ab zirka 30 Euro. Allerdings gilt dieses Angebot nur für Großhändler, die mindestens 100 Stück abnehmen.

Fazit

Kleine Elektro-Dreiräder für kleine Kinder. Nicht von BMW, aber mit "Original-GS-Wiedererkennungswert". Die neueste Ausführung von Hebei Junlin aus China hat ordentliche Hinterräder statt Stützräder und wird sehr preisgünstig angeboten.