Lego Harley-Davidson Fat Boy Bausatz mit 1.023 Teilen

Bei der Entwicklung des Miniaturmodells der Fat Boy konzentrierten sich Harley-Davidson und Lego, laut eigenen Aussagen, vor allem auf die Liebe zum Detail. Der Bausatz umfasst 1.023 Teile. Einige der Teile, wie beispielsweise Lenker, Schalt- und Bremshebel, Hinterreifen und die Kolben des Motors sind sogar beweglich.

Ab August 2019 erhätlich

Der Lego-Bausatz zur Harley-Davidson Fat Boy wird ab August 2019 in den Lego-Stores und im Online-Shop erhältlich sein. Auch auf anderen diversen Online-Kaufportalen dürfte das Bau-Set in naher Zukunft angeboten werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro. Das Set ist übrigens nicht unbedingt für Kleinkinder geeignet, wie die Altersempfehlung von 16 Jahren zeigt. Entsprechend hoch dürfte der Schwierigkeitsgrad beim Zusammenbau sein.

Die Harley-Davidson Fat Boy ist nicht das erste Motorrad, das mit Lego-Bauteilen in Miniaturform nachgestellt werden kann. Bereits auf der EICMA 2016 hatte Lego in Kooperationen mit BMW Motorrad einen Bausatz vorgestellt, mit dem die R 1200 GS Adventure zusammengebaut werden kann. Das Bauset zur BMW-Enduro besteht allerdings aus lediglich 603 Teilen. Auf Amazon ist das GS-Bauset derzeit für etwas mehr als 70 Euro zu haben.

Lego-Modell in Originalgröße in ausgewählten Stores

Lego hat die Kooperation mit Harley-Davidson scheinbar zusätzlich motiviert. Das Design-Team von Lego hat sich nämlich dazu entschlossen, zusätzlich ein 1:1-Modell der Fat Boy aus Lego-Teilen nachzubauen. Die Nachbildung der Fat Boy soll in 865 Arbeitsstunden entstanden sein. Nach eigenen Angaben wurden insgesamt 69.569 Lego-Elemente für die Lego-Fat Boy in Originalgröße verwendet. Der Nachbau kann in ausgewählten Lego-Stores in Deutschland begutachtet werden.