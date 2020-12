Maxxis Magsport und CM-615/CM616 Neue Reifen für 125er von Maxxis

Maxxis Magsport

Der erste Schritt dazu ist der neue Maxxis Magsport. Konzipiert für den Einsatz auf Motorrädern der 125er-Klasse wurde bei der Entwicklung großen Wert auf Laufleistung und Sicherheit bei Nässe gelegt, was er beispielsweise als Erstbereifung der Supermoto Aprilia SX 125 noch unter Beweis stellen muss. Optisch wird dieser Anspruch von einem hohen Anteil an Negativprofil unterstrichen, was besonders die Drainage bei Nässe verbessern soll. Der neue Maxxis Magsport in Diagonalbauweise ist in folgenden Dimensionen erhältlich:

Vorderreifen (C-6501)

100/80-17

110/70-17

Hinterreifen (C-6502)

130/70-17

130/80-17

Maxxis Maxxis Magsport für 125er

Maxxis CM-615 und CM-616

Die zweite Neuvorstellung von Maxxis ist der CM-615/CM-616. Wie der Magsport gezielt für den Einsatz auf 125er-Maschinen entwickelt wurde, lag hier der Fokus auf Komfort und Stabilität. Erreicht werden soll das durch ein große Aufstandsfläche in der Laufmitte und den Einsatz der radialen Bauweise der Karkasse. Der neue Maxxis CM-615/CM-616 ist in folgenden Dimensionen erhältlich:

Vorderreifen (CM-615)

110/70 R 17

Hinterreifen (CM-616)

150/60 R 17

Maxxis Maxxis CM-615 und CM-616 für 125er

Hinter den beiden neuen Profilen für die 125er-Klasse steht eine kommende Erneuerung des Portfolios: "Mit den neuen Profilen aus dem CST-Motorrad-Line-up bedienen wir das Segment der beliebten Einsteigermodelle der 125er-Klasse und einige der wichtigsten Modelle im Großroller-Segment", erklärt Danny Peters, Vertriebsleiter Reifensparte Motorrad/ATV und Quad von Maxxis International. "In den nächsten Jahren werden wir das Programm mit unterschiedlichen Reifenkombinationen weiter ausbauen und erneuern."