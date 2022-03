Michelin City Extra Reifen Mehr Haftung für die Kleinen

Des Pendlers Glück ist schwarz, rund und kommt aus Frankreich. So könnte der neue Michelin City Extra untertitelt werden, denn genau für diesen Einsatz ist der Extra-Reifen entwickelt worden und ersetzt die bekannten City-Pro-Reihe komplett. Erhältlich ist der neue Michelin City Extra ab sofort in 21 Dimensionen in 10 bis 18 Zoll.

Michelin City Extra

Keine Überraschung: Der neue City Extra übertrifft den Vorgänger natürlich in allen Kategorien haushoch. 10 Prozent mehr Laufleistung und 24 Prozent mehr Nasshaftung sollen es sein. Vor allem das neue Profildesign soll beides begünstigen. Von einem neuen Aufbau oder Mischungen ist nichts zu erfahren. Interessant jedoch: 17 der 21 Dimensionen sind als REINF gekennzeichnet, das steht für Reinforced und markiert Reifen, die widerstandsfähiger gegen mechanische Einflüsse sind. Lauffläche und Seitenwände sind verstärkt für mehr Pannensicherheit und weniger Schäden durch Bordsteinkanten.

Fazit

Michelin bringt den Nachfolger des Kleinkraft-Reifens City Pro. Der City Extra ist ab sofort in 21 Dimensionen erhältich, soll mehr Laufleistung, mehr Nasshaftung und eine hohe Pannensicherheit bieten. Von 10 bis 18 Zoll bietet Michelin den neuen City Extra an.