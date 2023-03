Supreme Technology Oversuspension Kleine Revolution fürs Motorrad-Fahrwerk

Nicola Bragagnolo heißt der italienische Tüftler, der Oversuspension erfunden, patentiert und weltweit geschützt hat. Nach 25 Jahren intensivem Einsatz als international geschätzter Techniker für einige Motorradhersteller und Rennteams sowie für seine Firma Performance Technology gründete er 2018 eine neue Firma: Supreme Technology, mit Firmensitz in Piombino Dese bei Venedig. Dort entwickelt Nicola Bragagnolo neue, innovative Speziallösungen. Eines davon ist die Oversuspension, die für Motorradfahrwerke eine kleine Revolution – im wahrsten Sinne des Wortes – bedeuten könnte.

Von Supreme Technology im Motorsport entwickelt

Ende 2019 trat die Oversuspension von Supreme Technology erstmals in Erscheinung. Wie so oft bei derlei Entwicklungen: im Motorsport. Dort, wo es auf bestmögliche, maximale Performance ankommt. Im Grenzbereich und auf Bestzeit. Onroad wie Offroad. Getestet und weiterentwickelt wurde Oversuspension unter anderem mit dem italienischen Superbike-Meister Michele Pirro und der Ducati Panigale V4 R oder mit dem deutschen Motocross-Fahrer Maximilian Spies in der 250er-Weltmeisterschaft.

Supreme Technology Oversuspension an einer Ducati Panigale V4 R des Team Barni in der Superbike-Weltmeisterschaft.

Zusatzdämpfer, Schwingungsresonator, Resonanzneutralisator

Im Wesentlichen besteht die Oversuspension aus einem kleinen zusätzlichen Dämpfer, der direkt an der Hinterradachse montiert wird. Der kleine Aluminium-Zylinder beinhaltet ein definiertes Gewicht und eine Spiralfeder. Dieses in der Zylinderlaufbahn bewegliche, gefederte Gewicht gleicht Schwingungen in der Hinterradaufhängung aus. Konkret geht es dabei um zusätzliches Dämpfen stärkerer Impulse, beispielsweise von Bodenwellen oder Schlaglöchern. Und um das Glätten, bestenfalls das Neutralisieren auftretender Resonanzschwingungen, als Chattering bekannt und gefürchtet.

Supreme Technology Oversuspension im Motocross-Einsatz.

Bessere Performance und mehr Sicherheit

Plausibel und zumindest theoretisch nachvollziehbar werden so die Funktionen des Federbeins unterstützt, in Situationen, in denen das Federbein besonders gestresst oder gar überfordert wäre. Indirekt wird damit die Traktion, die Stabilität, die Lenkpräzision, das Bremsverhalten, die Performance und die Sicherheit verbessert. Bis hin zu höherer Laufleistung des Hinterreifens und reduziertem Aquaplaning-Risiko. Assistenzsystemen wie ABS und Schlupfregelung kann indirekt die Arbeit erleichtert werden. Eher im Rennsport relevant ist die verringerte mechanische und thermische Belastung des Federbeins und des Hinterreifens.

Supreme Technology Oversuspension-Kit, inzwischen vorkonfiguriert für viele verschiedene Motorradmodelle erhältlich. Einfache Montage direkt an der Hinterradachse.

Oversuspension als Feintuning fürs Motorrad-Fahrwerk

Über die eingesetzte Masse und die Ausrichtung beziehungsweise Winkelgrad-Positionierung der Oversuspension können die genannten Effekte variiert und optimal feinjustiert werden – je nach Motorrad, Fahrer und Einsatzzweck. Inzwischen sind bei Supreme Technology verschiedene Ausführungen der Oversuspension vorkonfiguriert worden, für viele Hersteller und Modelle. Die meisten Teilekits für straßenzugelassene Motorräder kosten 348 Euro, die kleineren für leichte Enduros und Motocross-Bikes 318 Euro (Stand März 2023). Denkbar einfach ist die Montage der aus Aluminium gefrästen Adapter: direkt an der Hinterradachse.

Fazit

Kleines Teil mit angeblich großer Wirkung: ein zusätzlicher Schwingungsdämpfer, der direkt an der Hinterradachse montiert wird. Entwickelt und erprobt im Motorsport, wird die Oversuspension von Supreme Technology nun als Nachrüst-Kit für angeboten, vorkonfiguriert für viele verschiedene Motorradmodelle, Onroad und Offroad, ab 318 Euro (Stand März 2023).