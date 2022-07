Yoshimura-Umbaukit für die Honda Grom Kult-Honda, Kult-Tuner, Kult-Designer

Im Rahmen des R7-Cups in den USA tritt der Rennstall von Kult-Designer Troy Lee an. Die R 7 ist auf beiden Seiten unterschiedlich gestaltet und ein absoluter Hingucker. Bei Yoshimura, die die R7 für den Rennstall vorbereiten, ist für die beliebte Honda Grom ein Grafik-Kit im Stil des Renn-Krads entworfen worden, zum Nachrüsten.

Troy Lee Design Kit

Aus 19 Aufklebern besteht das Kit von Yoshimura für die Honda Grom und gestaltet beide Fender, das Heck, die Seitenteile, die schraubbaren Tankcover sowie die Lampenmaske um. Für einfaches Kleben greift Yoshimura auf ein besonders einfach zu verarbeitendes Material mit spezieller Trägerschicht zurück. Da die Honda Grom in den USA sowie in anderen Ländern und die europäische Honda MSX 125 baugleich sind, dürfte das Kit auch bei den EU-Modellen passen. 149 US-Dollar kostet das Kit bei Yoshimura und erweitert die Wahl von Grafik-Kits für die Grom auf fünf.

Limited Edition RS-9T Dual Full Titanium

Wie so oft: Es begann mit einem Spaß und wurde plötzlich ein Geschäftsmodell. Yoshimura trat 2021 im Rahmen des Barber Smallbore Events beim Hillclimb-Rennen mit einer umgebauten Honda Grom an. Der Höhepunkt waren neben den Hill-Climb-Schaufel-Reifen in der Schwinge die hochgelegte 1-in-2-Titananlage neben dem Heck der 125er. Und natürlich der infernale Sound der Racinganlage. Durch die starke Resonanz beim Publikum und viele Anfragen bietet Yoshimura diese Racinganlage in einer limitierten Auflage an. Auf Nachfrage sollen so 50 bis 100 Komplettanlagen für die Honda Grom gefertigt werden, die bereits ausverkauft sind. Die Anlage wird komplett per WIG aus Titan geschweißt, die Logos werden gelasert und die Hitzeschilder wie auch die Endkappen aus Karbon gefertigt. Natürlich ohne Zulassung erhöhe die Anlage die Leistung der Grom um 10 PS und knapp 17 Nm. Preis: 1.499 Dollar soll die kleine Konzertanlage kosten. Funfact: Eine Honda Grom kostet in den USA 3.399 Dollar.

Fazit

Eine Auspuffanlage für knapp die Hälfte des Neupreises des schallliefernden Mopeds. Kann man mal machen. Im Falle der Yoshimura-Titan-Anlage für die Honda Grom ist die Wahnsinn-Idee bei einem Fun-Wettbewerb entstanden. Bitte mehr davon, nur ein bisschen günstiger.