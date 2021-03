AGV Pista GP RR Limited Edition-Helme Gestatten, Rossi!

Valentino Rossi ist bekannt dafür sein Helmdesign oft zu Wechseln. Il Dottore passt dabei den Look seiner Kopfbedeckung oft einem bestimmten Anlass an. AGV als Helmausstatter des MotoGP-Piloten nutzt diese Vielfalt und legt vom Carbon-Rennhelm AGV Pista GP RR eine kleine Sondermodell-Serie auf. Das jeweils 46. Exemplar verbleibt bei Valentino Rossi und wird in seiner Privatsammlung aufbewahrt.

Insgesamt sollen sechs verschieden Spezialdekors darin aufgenommen werden. Drei davon sind bereits präsentiert. Jeder Helm wird in einem eigenen Paket geliefert, das einen Brief von Valentino Rossi enthält. Darin erzählt er höchstpersönlich von den Ideen, die zur Kreation der Grafik geführt haben, sowie von den Erinnerungen und den Gefühlen beim Rennen, in dem er sie getragen hat.

Weltmeister-Helm

Die Limited Edition World Title 2003 feiert natürlich diesen. Zur Feier seines fünften MotoGP-Titels hatte Rossi einen Helm mit dieser Grafik bei seiner Ehrenrunde beim Großen Preis von Malaysia 2003 getragen. Es war sein neunter Sieg in einer grandiosen Saison, die er mit beinahe 100 Punkten Vorsprung vor dem Piloten auf dem zweiten Platz abgeschlossen hat. Zum ersten Mal weicht die 46 der Nummer 1 des Siegers, angebracht an einem Firmament mit den 5 Weltmeister-Sternen und dem obligatorischen Soleluna (Sonne und Mond)-Motiv in einer neuartigen Ethno-Version. Eine Livree, die danach nie mehr getragen wurde und noch nie zuvor für einen Serienhelm verwendet worden ist.

Der Replik-Helm wird in einer Auflage von 2003 Exemplaren hergestellt. Zu haben ist er zum Preis von 1.600 Euro.

Wintertest-Helm

Winter Test 2005 heißt die zweite Limited Edition. Sie ist vom berühmten Dash-Logo inspiriert und dem unglaublichen Sieg des Dottore in der Saison 2004 gewidmet – seinem ersten auf der Yamaha M1 in der MotoGP und seinem sechsten Weltmeistersieg insgesamt. Dieses Dekor wurde von Rossi nur während der Wintertests und nie in einem offiziellen Rennen getragen.Auch zierte es bislang nie einen Serienhelm.

Die Winter Test 2005-Edition ist auf 2.500 Exemplare limitiert. Auch hier liegt der Preis bei 1.600 Euro.

Kenny Roberts-USA-Tribut-Helm

2005 trat Valentino Rossi zum ersten mal auf der Piste in Laguna Seca an. Der Große Preis der USA fiel mit den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Rennsportjubiläum des japanischen Motorradherstellers Yamaha zusammen. Für Rossi Grund genug ein neues Design zu tragen, welches AGV jetzt als Limited Edition Laguna Seca 2005 anbietet. Als Teil der gelb-schwarzen Grafik, die vom mythischen und durch Kenny Roberts berühmt gewordenen Design der amerikanischen Yamahas der 70er und 80er Jahre inspiriert ist, sticht das ikonische Soleluna-Motiv in einer neuen und ganz besonderen Version hervor. Neben Vales Startnummer 46 prangt eine 1, die Nummer, die exklusiv dem Weltmeister vorbehalten ist. Einen Titel, den Rossi sich auch im Jahr 2005 wieder geholt hatte.

Auch dieser Helm wird nur in einer Auflage von 2.005 Exemplaren gefertigt und auch hier ruft AGV einen Preis von 1.600 Euro auf.

Auf die drei bereits präsentierten Rossi-Spezialhelme werden noch drei weitere folgen. Mit welchen Dekors? Wir sind gespannt.

Fazit

AGV legt seinen Rennhelm Pista GP RR in verschiedenen exklusiven Rossi-Designs auf. So exklusiv wie die Designs sind allerdings auch die Preise.