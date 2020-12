Arai Quantic Neuer Integralhelm für Tourenfahrer

Die Außenschale des neuen Quantic wird wie bei Arai – und den meisten anderen Herstellern – üblich in Handarbeit aus – bitte Luftholen – Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction (PB e-cLc), also einem speziellen mit Glasfasern verstärktem Kunststoff (GFK), gefertigt. Das neue Material soll bei gleicher Festigkeit eine erhebliche Gewichtsreduzierung bringen. Eine weichere EPS-Innenschale mit hoher Dichte arbeitet mit der Außenschale zusammen, um die Aufprallenergie zu absorbieren. Die glattere und rundere Form des Helms ist in erster Linie darauf ausgelegt, Aufprallkräfte abzufangen und besser verteilen.

Beim Quantic nutzt Arai erstmals eine komplett neue Form der Belüftung des Helmes. Insgesamt 12 Ein- und Auslassöffnungen sollen für ein angenehmes Klima sorgen, weiterhin ist der Quantic zur Montage eines Kommunikationssystems vorgesehen und hält eine Tasche am Nacken für zu lange Kabel bereit.

Arai Europe Unter dem 3D-Logo an der Stirn wird die Luft in die Helmschale gelassen und dort verteilt. Weiterhin kann über die beiden Lufthutzen am Kopf noch mehr Frischluft in den Helm gelangen.

Neue Belüftung

Das neue Belüftungsystem des Arai Quantic basiert auf 12 Belüftungsöffnungen mit sechs Einlass- und sechs Auslassöffnungen. Das neue 3D-Arai-Logo an der Stirn leitet die Luft über zwei Öffnungen in die Innenschale des Helms und soll auch schon gut bei niedriger Geschwindigkeit arbeiten. Dieser Einlass kann auch mit Sommer- oder Winterhandschuhen leicht geöffnet oder geschlossen werden. Unterstützt wird die Belüftung durch zwei Einlässe auf der Oberseite, den Belüftungsöffnungen im Visier und dem ebenfalls neuem in drei Positionen verstellbaren Air-Scoop-Kinnventil, das über einen austauschbaren Filter verfügt. Die erwärmte Luft wird über den einteiligen Spoiler, die beiden seitlichen Luftauslässe und das Nackenpolster abgeleitet.

Arai Europe Das neue Belüftungssystem verfügt über je sechs Ein- und Auslassöffnungen.

Neues Polster mit integrierter Kabeltasche

Auf Basis der Innenausstattungen des Profile-V und des RX-7V wurde die Innenausstattung des Quantic von Grund auf neu entwickelt, um maximalen Tragekomfort, gute Belüftung und geringes Gewicht zu gewährleisten. Das Helmpolster aus gebürstetem Nylon lässt sich zum Reinigen, Waschen oder Einstellen leicht entfernen. Im Bereich des Nackens gibt es eine kleine Tasche im Polster, um zu lange Kabel eines etwaig nachgerüsteten Kommunikationssystems zu verstauen.

Arai Europe Das neue Innenfutter des Quantic bsteht aus Nylon, ist komplett entferbar und individuell einstellbar.

Bewährte Arai Features und Auswahl

Den neuen Arai Quantic wird es in sieben unterschiedlichen Farben in den Größen XS bis XXL geben. Die arai-typischen Visiere mit der zusätzlichen Visierbelüftung werden wie gehabt mit Pin-Lock-Haltern versehen. Preise, Verfügbarkeit und Gewichte sind noch nicht bekannt.

Technische Daten Arai Quantic

Belüftung vorne:

3D Arai Logo mit zwei Öffnungen

zwei Einlassöffungen am Kopf

zwei Öffnungen am Visier

dreistufige Kinnbelüftung mit wechselbarem Filtereinsatz

Entlüftung hinten:

Auslass im Nacken

Spoiler mit drei Auslassöffnung

zwei seitliche Auslassöffnungen

Visier:

VAS Max Vision

Neuer Visierverschluss

PRO Shade System (optional)

Pinlock vorbereitet

Interieur:

gebürstetes Nylon

Austauschbare Wangen/Ohrenpolster

Austauschbares Innenfutter

Facial Contour System (FCS)

Tasche für Intercom-Kabel im Nackenpolster

Komfort:

Emergency Release System (ERS)

Atemabweiser

Kinnpolster nachrüstbar

für Montage Intercom vorbereitet Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 11803 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Neuer Helm von Arai für flotte Fahrer auf großer Tour mit einem neuartigen Belüftungssystem für einen hohen Luftdurchsatz ohne Zugluft und für ein angenehmes Klima im Helm. Auch nach der neuen Helmnorm ist der Quantic schon homologiert. Hier scheint vieles zu stimmen