Integralhelm von Scorpion Exo 520 Air schon mit ECE 22.06 neu für 2021

Möglich macht das starke Angebot die Verwendung von Polycarbonat anstatt GFK für die Helmschale, das in der Herstellung deutlich günstiger ist. Laut Hersteller ist der neue Helm trotzdem bereits nach der neuen Crash-Norm ECE-R 22.06 homologiert. Das wäre ein starkes Argument.

Viel drin im Helm

Die Ausstattung des neuen Scorpion kann sich sehen lassen: speziell geformte, aufblasbare Wangenpolster, auch extra für Brillenträger, ein Temperatur ausgleichender Stoff für das waschbare Innenfuttter, Pinlock-Vorbereitung, eine klappbare Sonnenblende. Alles schon mit drin. Zusätzlich ist der Helm für die Montage des Bluetooth-Systems Scorpion Exo Com vorbereitet. Der Verschluß des Kinnriemens kommt als Micro-Ratsche.

Scorpion

Auch außen viel zu sehen

Insgesamt 18 Farb- und Dekorvarianten bietet Scorpion für den neuen Exo 520 Air an, darunter drei Uni-Varianten in weiß, schwarz und mattschwarz. Weiterhin die fünf Dekorvarianten Lemans, Tina, Shade, Cover und Laten, die es in jeweils drei Farbkombinationen gibt. Preislich startet der neue Exo 520 Air in Uni-Farbe bei ca. 200 Euro, die Dekor-Versionen werden für gut 250 Euro angeboten.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 12185 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Schon ein starker Aufschlag mit der Ausstattung für den Preis. Polycarbonathelme sind immer Preisbrecher, auch wenn das Material auf Dauer technisch wie optisch nicht mit GFK mithalten kann, da diese Schalen nicht lackierbar und auch in Sachen Lebensdauer sehr begrenzt sind.