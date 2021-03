LS2 FF805 Thunder Karbonhelm Neuer Rennhelm für die Straße

LS2 bringt mit dem FF805 Thunder einen Integralhelm auf die Rennstrecken und Straßen. Als FIM-homologierte Version wird er 2021 unter anderem in der Moto2 und Moto3 in individuellen Lackierungen zu Ehren kommen. Als straßenzugelassene Version gibt es den Karbonhelm in sieben Varianten. Weiter individualisiert werden kann der Thunder mit fünf farblich getönten oder verspiegelten Visieren.

Komfort des LS2 FF805 Thunder

LS2 baut den Sporthelm mit einer Karbonschale auf, in der eine mehrlagigen EPS-Kalotte für Dämpfung sorgt. Passform und Tragekomfort stellen ein herausnehmbares, hyperallergenes Innenfutter sowie der lasergeschnittene Schaumstoff der Polsterung sicher. Für wenig Winddruck und zur Schalldämmung am Hals wird am Kinn ein kleiner Vorhang aus Stoff heruntergezogen. Die Kalotte ist mit Luftkanälen durchzogen. Die verbinden Stirnbelüftung mit den Öffnungen am Kopf und den Abluftkanälen am hinteren Spoiler. Das Pin-lock-fähige Visier wird zusätzlich von einem Atemabweiser am Kinnschutz unterstützt.

LS2 Unter der Karbonschale eine mehrlagige Kalotte aus EPS, ein Emergency-Release-System der Wangenpolster und eine großzügige Belüftung.

Sicherheit des LS2 FF802 Thunder

LS2 stellt auch in Sachen Sicherheit den hohen Tragekomfort des Thunder heraus. Dieser aktive Sicherheitsaspekt wird von mehreren passiven ergänzt. Darunter die mehrlagige Kalotte, ein verstärkter Kinnriemen sowie ein sehr deutlich gekennzeichnetes Emergency-Release-System der Wangenpolster. Auf der Schale platziert LS2 an wichtigen Stellen reflektierende Dekorelemente. Die Normierung nach der ECE22.05 ist der aktuelle Standard, die neue 22.06 findet beim neuen FF805 noch keine Anwendung. Die ebenfalls erhältliche FIM-Version des Thunder erfüllt die aktuellen Vorgaben, um bei den Motorradweltmeisterschaften gefahren zu werden. Für die Homologation muss der Helm deutlich mehr leisten als für die 22.05: Zum einem soll er sicherstellen, dass der Kopf in der Kalotte zum Schutz der Halswirbelsäule leicht rotieren kann, um heftige Drehimpulse auszugleichen. Ein weiterer Zusatz ist ein deutlich härterer Aufpralltest sowie ein Abriebtest auf Asphalt. Gerade der Punkt mit der Rotation des Kopfes erinnert an die bald wirksame ECE22.06 für neue homologierte Helme.

Preise, Größen und Farben

LS2 bringt den neuen FF805 Thunder in einer FIM-Variante, sowie sieben nach ECE-22.05 homologierten Design-Varianten auf den Markt. Die Preise auf dem deutschen Markt starten bei knapp 450 Euro für die schwarze Version, gehen über gut 500 Euro für die Farbvarianten bis gut 600 Euro für die FIM-Version des FF805 Thunder. Zusätzlich bietet LS2 neben dem klaren Visier fünf Optionen das Visier farblich zu ändern. Alle Visieroptionen kommen mit der Pin-Lock-Vorbereitung innen, sowie den Abreiss-Visier-Haltern außen. Der Thunder ist erhältlich in den Größen XS bis 2XL, je nach Größe kommen unterschiedlich große Außenschalen zum Einsatz. Das Gewicht gibt LS2 mit 1.400 Gramm +/- 50 je nach Größe an.

Fazit

Ein Karbonhelm mit Rennsporttechnik und dem passenden Auftreten für gut 500 Euro, dazu homologiert von einem etablierten Anbieten. Gutes Angebot von LS2 für den FF805 Thunder.