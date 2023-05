Motorrad-Hoodie Vanucci VUJ-2 Cooler Hoodie mit Protektoren und Abriebschutz

"Diese jungen Leute! Mit Jogginghose, Hoodie und Sneakers auf dem Motorrad!" An dieser Stelle verdreht die Autorin die Augen, stellvertretend für alle sicherheitssensiblen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Aber nicht wirklich ernsthaft. Denn ob es einfache Straßenklamotten sind, oder ob es sich doch um Sicherheitskleidung aus abriebfestem Material handelt, mitsamt Protektoren und verstärkten Bereichen, das muss heute – erfreulicherweise – gar nicht mehr auf den ersten Blick erkennbar sein.

Angebote Vanucci VUJ-2 Motorrad- Hoodie grau 58 Lieferzeit: 1-3 Tage

279,99 € inkl. Versand Zum Shop

Motorrad-Bekleidung, die nicht nach Schutzkleidung aussieht

Motorrad-Jeans gehören bereits seit vielen Jahren zur beliebten Fahrer-Ausstattung, Motorrad-Bomberjacken und Motorrad-Leggings sind noch nicht allen bekannt und Motorrad-Mäntel sehr neu auf dem Markt. Motorrad-Bekleidung, die nicht nach Schutzkleidung aussieht, wird also immer beliebter, und Vanucci erweitert das Angebot mit dem VUJ-2 um einen Motorrad-Hoodie. Mit der Materialzusammensetzung aus 65 Prozent Polyamid und 35 Prozent Baumwolle verspricht er Hoodie-gewohnte Gemütlichkeit.

Motorrad-Hoodie Vanucci VUJ-2 in unserem Partnershop bestellen

Motorrad-Hoodie mit Schutzklasse A

Der Motorrad-Hoodie besteht aus reiß- und abriebfestem Material, wobei der Hoodie nicht extra gefüttert ist, sondern die verstärkenden Armalith-Fasern direkt mit dem Oberstoff verwoben sind. Zusammen mit den Level-2-Protektoren im Bereich der Schultern und Ellenbogen (höheneinstellbar) entspricht der Motorrad-Hoodie der Schutzklasse A. Und – was wir unbedingt empfehlen: einen Level-2-Rückenprotektor nachrüsten. Hierfür ist eine entsprechende Protektorentasche am Rücken vorgesehen. Außerdem ist der Vanucci VUJ-2 mit Sicherheitsnähten an den Sturzpositionen ausgestattet sowie mit einem kurzen Verbindungsreißverschluss und einer Kängurutasche mit Reißverschlüssen.

Vanucci VUJ-2 für 279,99 Euro

Der Motorrad-Hoodie Vanucci VUJ-2 kostet 279,99 Euro und ist in den Größen 48 – 58 erhältlich.

Fazit

Eine eng anliegende und mit Level-2-Protektoren ausgestattete Lederkombi ist im Hinblick auf Schutz noch immer unübertroffen. Gleiches gilt für die Textilkombi, wenn es um Flexibilität, Reise- und Wettertauglichkeit geht. Doch wer sich – aus welchen Gründen auch immer – lieber für Freizeitkleidung mit passenden Schutzeigenschaften entscheidet, hat mittlerweile eine große Auswahl. Mit dem Motorrad-Hoodie Vanucci VUJ-2 wächst das Angebot weiter.