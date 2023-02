Motorrad-Outfit für Adventure-Biker Testsieger, Kauftipps, Empfehlungen der Redaktion

Für Adventure-Biker und Reiseenduristen haben wir uns in der Redaktion mal unter den Testsiegern, Kauftipps und Empfehlungen unserer Kompakt- und Praxistests der letzten Monate und Jahre umgeschaut.

Adventure-Helm Nishua Enduro Carbon

Anbieter: Louis

Preise: 299,99 Euro; Ersatzvisiere 34,99 Euro (klar/getönt)

Größen: XS bis XL; Gewicht: 1150 ± 50 g/ 1244 g (Herstellerangabe/M gewogen)

Farbe: Schwarz

Helmschale: Karbon, 2 Schalengrößen

Verschluss: Doppel-D

Herstellungsland: China, ECE-Prüfzeichen E1 (Deutschland)

Ausstattung: Windabweiser, Pinlock-Visier, Helmbeutel (normal), Seitencover für Nutzung ohne Schirm, Ersatzschrauben

Nishua Enduro Carbon in unserem Partnershop

Angebote Nishua Enduro Carbon Endurohelm schwarz XL Lieferzeit: 1-3 Tage

269,99 € inkl. Versand Zum Shop

Einfaches Auf- und Absetzen; gute bis sehr gute Passform, klar definiert, trotzdem komfortabel; sehr gute Brillentauglichkeit; praxisgerechte Kinnriemen-Positionierung; großes Sichtfeld; einfache Visierbedienung mit klarer Rastung, einfacher Wechsel; Schirm verstell-bar; gute Aerodynamik und Akustik; gute Belüftung; gute bis sehr gute Verarbeitung; hervorragende Schlagdämpfungswerte

Visier-Belüftungsstellung etwas zu weit; Kinnriemenpolsterung etwas zu kurz; magere Ausstattung; sehr eingeschränkte Farbauswahl

Fazit: Da lässt es ein alter Bekannter noch mal richtig krachen – nicht akustisch, sondern in Sachen Testsieg. Nach dem ersten Platz im Helmtest 21/2014 gewinnt der extrem leichte Enduro Carbon nun schon zum zweiten Mal. Muss man aber mögen, denn Ausstattungs-Chichi ist nicht so sein Ding.

MOTORRAD-Uteil: sehr gut

Adventure-Kombi Modeka Talismen

Preise: Jacke 459,90 Euro, Hose 399,90 Euro

Größen: Jacke S bis 6XL, Hose S bis 5XL, Lang- und Kurzgrößen

Farben: Jacke und Hose in Schwarz, Jacke auch in Gelb-Schwarz

Membran: Sympatex (herausnehmbar)

Thermofutter: inklusive Gewicht: 6,91 kg (Größe L, LM-Hose)

Herstellungsland: Pakistan

Modeka Talismen Jacke und Talismen Hose in unserem Partnershop

Angebote Modeka Talismen, Textiljacke - Schwarz - XXL Lieferzeit: versandfertig: 3-5 Werktage

423,90 € inkl. Versand Zum Shop Modeka Talismen Textiljacke schwarz XXL Lieferzeit: 1-3 Tage

424,00 € inkl. Versand Zum Shop

sehr gute Protektorenausstattung, die perfekt sitzt, an der Brust nachrüstbar, sehr guter Wetterschutz, sehr gute Belüftung mit Magnetverschlüssen, zahlreiche große Taschen, rutsch-feste Verstärkungen an Knien und Gesäß, saubere Verarbeitung, tolle Passform, Hosen- träger und Zusatzkragen

mit Thermofutter und Membran etwas wuchtig und schwer, Bewegungsfreiheit in Vollausstattung nur mittelmäßig

Angebote Modeka Tarex, Textilhose wasserdicht - Schwarz - XL Lieferzeit: versandfertig: 3-5 Werktage

87,90 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop Motorradhose Modeka Tarex schwarz, XL Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

93,42 € zzgl. 3,90 € Versand Zum Shop Modeka Tarex Motorrad Textilhose, schwarz, Größe XL Lieferzeit: 3 - 5 Tage

98,91 € zzgl. 4,99 € Versand Zum Shop Modeka Motorradhose »Modeka Hose Tarex schwarz« XL Lieferzeit: lieferbar - in 3-4 Werktagen bei dir

109,90 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop Modeka Talismen Textilhose schwarz M Lieferzeit: 1-3 Tage

359,90 € inkl. Versand Zum Shop

Fazit: Die Talismen gibt sich optisch zurückhaltend, überzeugt aber auf ganzer Linie. Denn die Modeka-Kombi bietet viele große Taschen, schöne Extras, sehr gute Belüftung und wird bei Bedarf zur mollig-warmen Schutzhülle.

MOTORRAD-Urteil: sehr gut

Adventure-Handschuhe Klim Vanguard GTX Long

Dass die Offroad-Bekleidungsspezialisten aus Idaho/USA auch Handschuhe machen können, ist mittlerweile bekannt. Im Segment der Kurzstulpen-Handschuhe haben sie prima Testergebnisse abgeliefert, nun versuchen sie sich auch im Touren- und Adventure-Bereich. Das ist spannend, denn die Amis sind daheim auch groß im Geschäft mit Snowmobilfahrer-Ausstattung. Trotz Eis und Schnee wagen wir uns mit dem Tourenhandschuh Vanguard aber lieber auf die Straße.

Angebote Gore Tex Handschuhe Klim Vanguard Long 2.0 GTX Gloves, XL, Cool Gray Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

180,00 € zzgl. 3,90 € Versand Zum Shop

Klim Vanguard GTX Long in unserem Partnershop

Vorweggenommenes Ergebnis: gut. Denn der Schnitt passt, die Verarbeitung auch, und die Schutzwirkung der mit ordentlich wärmenden Thinsulate-Fasern gefütterten Handschuhe ist akkurat. Der Handgelenk-Klettriegel verschließt abstreifsicher, ein großflächiger Kautschuk-Knöchelprotektor verspricht gute Schlagdämpfung, an Sturzzonen finden sich Verstärkungen. Die Wärmeleistung reicht aber selbst bei kurzen Fahrten kaum aus für Minusgrade; Wintertauglichkeit also nur für den Stadtverkehr. Das Griffgefühl mit dem Vanguard: schön direkt. Ein Visierwischer gehört auch zur Ausstattung. Klim Vanguard GTX Long in unserem Partnershop

Adventure-Stiefel Daytona Trans Open GTX

Anbieter: Daytona

Preis: 419 Euro

Farbe: Schwarz

Größen: 38 bis 49

Obermaterial: Rindsleder

Klimamembran: Goretex

Gewicht (Paar): 2740 g (bei Gr. 44)

Stiefelhöhe: 38,5 cm (bei Gr. 44)

Herstellungsland: Deutschland

Daytona Trans Open GTX in unserem Partnershop

Angebote Daytona Trans Open GTX Stiefel schwarz 38 Lieferzeit: 1-3 Tage

349,95 € inkl. Versand Zum Shop Daytona Trans Open, Stiefel Gore-Tex - Schwarz - 38 Lieferzeit: sofort lieferbar

399,90 € inkl. Versand Zum Shop Daytona Trans Open GTX Gore-Tex wasserdichte Motorradstiefel, schwarz, Größe 39 Lieferzeit: Sofort lieferbar

407,95 € zzgl. 4,99 € Versand Zum Shop Daytona Boots Trans Open GTX Stiefel Motorradstiefel schwarz Unisex Größe 46 Lieferzeit: bis zu 14 Tage

499,95 € zzgl. 4,99 € Versand Zum Shop

Ein- und Ausstieg sehr leicht mittels zweier weit zu öffnender, bedienungsfreundlicher Reißverschlüsse; sehr griffige Sohle, Profil bietet ausreichend Trittsicherheit auch bei etwas matschigerem Untergrund, verzahnen sich gut mit der Raste beim Fahren im Stehen; Verstellmöglichkeiten für Schaft im Wadenbereich; vergleichsweise flach geschnittener Vorfußbereich, gutes Gefühl für Schalthebel; Nässetest hervorragend bestanden, Klimatisierung gut, bieten zudem überdurchschnittliche Wärmeleistung; vorbildliche Bewegungsfreiheit, sehr hohe Tourentauglichkeit; Lederqualität und Verarbeitung auf höchstem Niveau

Bei längeren Fußwegen etwas holziges Gehgefühl; Stiefel recht schwer; Schlagdämpfungswerte am Schienbein eher mäßig

Fazit: Er mag etwas bieder und altmodisch erscheinen und fährt sich wie ein normaler Tourenstiefel. Aber der formidabel verarbeitete, sehr hochwertige Daytona Trans Open hat es auch im Gelände faustdick hinter den Ohren.

MOTORRAD-Urteil: sehr gut