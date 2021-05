Nexo Fiberglas Sport III Neuer Integralhelm von Polo

Der aus Fiberglas konstruierte Integralhelm kommt nun in der dritten Generation. Er wiegt laut Hersteller 1.580 Gramm (+/- 50 g) und kostet ab 199,99 Euro. Belüftungsöffnungen an Kinn und Kopf sollen für die nötige Frischluftzirkulation sorgen. Wangen- und Innenpolster sind sowohl herausnehmbar als auch waschbar. Zur Ausstattung des Nexo Fiberglas Sport III gehören natürlich auch Wind- und Atemabweiser.

Brillentauglicher Nexo Fiberglas Sport III

Ein Edelstahl-Ratschenverschluss sorgt für festen Sitz während eine Sonnenblende die Augen auf Wunsch gegen zu helles Licht abschirmt. Das Visier ist kratzfest und für ein Pinlock-Innenvisier vorbereitet, die Pinlockscheibe ist im Lieferumfang enthalten. Im Integralhelm-Vergleichstest aus MOTORRAD 9/2017 wurde beim Vorgängermodell noch bemängelt, dass sich der Pinlock-Rand störend im Sichtfeld bemerkbar macht. Das dürfte mit den nun weit außen sitzenden Pinlock-Noppen der Vergangenheit angehören. Als gut wurde hingegen schon beim Vorgänger die Brillentauglichkeit bewertet, die der Nexo Fiberglas Sport III vermutlich nicht eingebüßt hat.

Von XS bis XXL ist der Helm bei Polo in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie online erhältlich. Er entspricht der Prüfnorm ECE 22/05. Dekore: Unifarben gibt es ihn in Grau und Mattschwarz, mehrfarbig gibt es ihn in Silber-Grau-Weiß-Schwarz, in Blau-Grau-Weiß-Schwarz sowie in Rot-Weiß-Schwarz. Mit einem Preis von 199,99 Euro gehört der Nexo Fiberglas Sport III zu den Mittelklasse-Integralhelmen.

Fazit

Fiberglashelm-Fans, die eine schützende Kopfbedeckung mit Sonnenblende knapp unter 200 Euro suchen, könnten den Nexo Fiberglas Sport III mal auf seine Passform überprüfen.