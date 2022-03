Nolan N60-6 mit neuer Norm Allrounder in 39 Farben ab 169 Euro

Ab 169,99 Euro geht es für den neuen Nolan N60-6 los. Der Integralhelm ist das Einsteigermodell von Nolan, kommt troztdem mit herunterklappbarem Sonnenvisier und wird 2022 in 39 Varianten angeboten. Maximal kostet der N60-6 knapp 240 Euro, dafür trägt er dann als Foxtrott-Varianten auffällige Muster und Farben.

Angebote Nolan N87 / N87 Plus Visier, grau Lieferzeit: Sofort lieferbar

41,95 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop Nolan Visier N87 N80-8 N60-6 Pinlock-Vorbereitung Lieferzeit: 1-3 Tage

41,99 € zzgl. 4,99 € Versand Zum Shop NOLAN Motorradhelm N60-6 SPECIAL schwarz-metallic M Lieferzeit: lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir

169,99 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop

Nolan N60-6 in unserem Partnershop*

Neuer Helm mit neuer Norm

Nolan hat den N60-6 bereits nach der neuen Prüfnorm ECE R 22.06 homologieren lassen, was höhere Sicherheitsstandards und mehr Unfallschutz bedeutet. Es gibt ihn in acht Größen von XXS bis XXXL mit zwei unterschiedlichen Schalengrößen. Das kratzfeste Visier bringt Pinlock-Halter mit, das Futter ist herausnehmbar, waschbar und laut Nolan aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Das herunterschiebbare Sonnenvisier ist in der Höhe verstellbar. Der Kinnriemen wird per Microlock verschlossen.