Nolan N80-8 mit neuer Norm Oberklasse-Schale in 42 Farben ab 219 Euro

Ab 219,99 Euro geht es für den neuen Nolan N80-8 los, den der italienische Hersteller als Oberklasse-Helm verstanden wissen will. Er kommt ab Werk mit herunterfahrbarem Sonnenvisier, Pinlock, N-Com-Vorbereitung und wird 2022 in 42 Varianten angeboten. Maximal lackiert kostet der N80 320 Euro als Anniversary-Version. Nolan N80-8 in unserem Partnershop*

Neuer Integralhelm mit neuer Norm

Nolan hat den N80-8 bereits nach der neuen Prüfnorm ECE R 22.06 homologiert, um mehr Sicherheit und Unfallschutz bieten zu können. Es gibt ihn in acht Größen von XXS bis XXXL mit zwei unterschiedlichen Schalengrößen. Das kratzfeste Visier bringt Pinlock-Halter mit, das Innenfutter ist herausnehmbar, waschbar, einstellbar und laut Nolan aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Das herunterschiebbare Sonnenvisier hat eine automatische Rückholfunktion. Der Kinnriemen mit üppigem Polster wird per Microlock verschlossen.

Angebote Nolan N80-8 Classic N-Com Helm, schwarz, Größe M Lieferzeit: Sofort lieferbar

224,99 € inkl. Versand Zum Shop Nolan N80-8 Classic n-com Integralhelm schwarz M Lieferzeit: 1-3 Tage

224,99 € inkl. Versand Zum Shop NOLAN Motorradhelm N80-8 CLASSIC schwarz-matt (inklusive PINLOCK® Innenvisier) M Lieferzeit: lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir

249,99 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop