Scorpion Exo-Tech Karbon 2021 Updates für den modularen Helm

Der Scorpion Exo-Tech ist eigentlich ein Integralhelm, setzt aber zusätzlich auf ein nach hinten klappbares Kinnteil. Das Visier öffnet sich zwar mit dem Kinnteil, kann aber auch unabhängig davon geöffnet oder geschlossen werden. In beiden Konfigurationen soll der Helm eine gute Aerodynamik bieten. Scorpion nennt diese Technik Flip Back und verpasst dem Exo-Tech damit eine doppelte Zulassung als Jet- und Integralhelm.

Zwei neue Farbdesigns

Der aus Polycarbonat gefertigte und nach ECE 22-05 geprüfte Helm ist in zwei verschiedenen Helmschalen in Größen von XS bis XXL zu haben. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Pinlock-Visier, eine integrierte Sonnenblende, regelbare Belüftungen an Kopf- und Front, Brillenkanal sowie ein temperaturausgleichendes Innen-Futter.

Zum Modelljahr 2021 ergänzt die neue Designvariante Trap das Angebot. Offeriert werden die Farbvarianten Matt Schwarz/Weis/Rot und Schwarz/Neongelb. Der rund 1.700 Gramm schwere Scorpion Exo-Tech kostet 349,90 Euro und kommt mit einer Garantie über fünf Jahre.

Helm in Karbon

Zusätzlich bietet Scorpion den Exo-Tech noch in einer Karbon-Version an. Die Helmschale aus der leichten Kohlefaser senkt das Gewicht auf 1.500 Gramm. In den Version stehen vier Farben zus Auswahl: Schwarz glänzend und matt, sowie mit weißen und roten Grafiken. In allen Versionen ist die Karbonstruktur sichtbar. Die Preise liegen bei gut 490 Euro.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 21558 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Der Exo-Tech von Scorpion ist gleich zwei Helme in einem. Das Kinnteil lässt sich hochklappen und auch im offenen Zustand bietet er eine Zulassungen. Neu für 2021 ist die Version mit Karbonhelmschale.