Shark Spartan GT/Carbon Neuer Integralhelm in zwei Varianten

Mit dem Spartan GT ist ab sofort ein neuer Integralhelm von Shark erhältlich, den es auch als Karbonvariante und in 26 verschiedenen Designs gibt.

Der Spartan ist eigentlich ein alter bekannter im Helmportfolio von Shark, der in diesem Jahr in einer weiterentwickelten Version angeboten wird. Wahlweise ist der neue Premiumhelm von Shark auch als Karbonvariante zu haben. Generell ist der Shark Spartan GT sowie der Spartan GT Carbon in zwei verschiedenen Schalengrößen erhältlich.

Preise beginnen bei knapp 400 Euro

Beim Verschluss entschied sich der in Deutschland relativ prominente Helmhersteller für das Doppel-D-Ring-Verschlusssystem. Im Falle eines Unfalls können die Innenteile des Helms laut Shark schnell und sicher entfernt werden. Auch sonst lässt sich das Innenfutter leicht herausnehmen und ist somit leicht waschbar. Dank eines sogenannten "Easy-Fit-System" soll sich der neue Shark-Integralhelm auch gut für Brillenträger eignen. Zwei Lufteinlässe sollen für Abkühlung im Innenraum des Helms sorgen.

Shark. Die Karbonvariante des neuen Spartan GT ist im Vergleich zum Basismodell etwas teurer.

Shark spendiert dem neuen Spartan GT/Carbon ein neues ergonomisches Verschlusssystem des Visiers mit Luftstrom-Position, welches vor allem aerodynamische Vorteile mit sich bringen soll. Auch ein Sonnenvisier ist an Bord. Der neue Spartan GT und der Spartan GT Carbon sind in den Größen XS bis XXL erhältlich. Der Einstiegspreis beginnt bei 399,99 Euro für das Basismodell – für die Carbonvariante werden mindestens 479,99 Euro fällig. Käufer haben dabei die Wahl zwischen 26 verschiedenen Designs, von denen wir zehn in der oben angehängten Bildergalerie zeigen.

Fazit

Der ursprüngliche Spartan hat bereits einige Jährchen auf dem Buckel. Zufriedene Besitzer des alten Modells und auch alle anderen Motorradfahrer, die auf der Suche nach einem neuen Integralhelm von Shark mit aktuellen Features sind, könnten mit dem neuen Spartan GT/Carbon durchaus glücklich werden.