Vanucci goes Airbag Leder- und Textilbekleidung geeignet für Airbags

Neu in der Vanucci-Kollektion sind die Lederjacke VSJ-m1, die einteilige Lederkombi VSM-m1 und die Textiljacke VAJ-m2. Für alle drei verwendet Vanucci das Tech-Air-System von Alpinestars. Jacken wie Kombi sind laut Hersteller so geschnitten, dass sie dem jeweiligen Airbag durch angepasste Stretchzonen genau die Entfaltungsmöglichkeit geben, die er zum Schutz des Fahrers braucht. Die verschiedenen Airbags schützen nicht nur den Rücken des Fahrers, sondern weite Teile des Oberkörpers, wie Schlüsselbeine und Brustkorb. Dazu kommt die übliche Sicherheitsausstattung mit Materialdopplungen, Sicherheitsnähten und Protektoren an Schultern und Ellenbogen. Beim Lederkombi gehören außerdem noch die Bereiche um die Hüften und die Knie hinzu.

Lederjacke VSJ-m1 kostet 399,99 Euro

Die Lederjacke VSJ-m1 ist kompatibel mit der Alpinestars Tech-Air Race-e Airbag Weste, steht aber leider nur in Männergrößen zur Verfügung. Sie ist aus Rindsleder und mit Stretcheinsätzen über den Ellenbogen, im Armloch- und Schulterbereich versehen. Im Frontbereich und am Rücken ist sie teilweise perforiert, unten schließt sie mit einem kurzem und einem rundum verlaufendem Verbindungsreißverschluss ab. Protektoren an den Schultern und ellenbogen sind im Lieferumfang enthalten, ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden.

Ledereinteiler VSM-m1 für 799 Euro

Die einteilige Lederkombi ist kompatibel mit der Alpinestars Tech Air Race-e Airbag-System Weste. Leider ist auch sie nur in Herrengrößen erhältlich. Sie ist aus circa 1,2 – 1,4 mm dickem Rindleder gefertigt und mit Elastikmaterial am Kragen, im seitlichen Brustbereich, an den Arminnenseiten, an der Leiste, in den Kniekehlen und an den Waden versehen. An Schultern, unter dem Armloch sowie über Gesäß und Knien sorgt Lederstretch für mehr Bewegungsfreiheit.

Textiljacke VAJ-m2 für 499,99 Euro

Die Textiljacke VAJ-m2 ist kompatibel mit der Alpinestars Tech Air Street-e Airbag-Weste. Die länger geschnittene Tourenjacke kommt mit laminierter Sympatex Klimamembran, großen Taschen sowie Arm-,Taillen- und Bund-Weitenverstellung.