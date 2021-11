BMW Berlin Barnstormer R 18 Custom-Umbau von Rough Crafts

BMW hat es schon wieder getan und einen renommierten Customizer damit beauftragt eine R 18 nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Dieses Mal ging die Botschaft an Winston Yeh in Taiwan und seine Custom-Schmiede Rough Crafts. Zurück bekam BMW die Berlin Barnstormer – also den Berliner Scheunenstürmer – der sich optisch noch stärker als die R 18 selbst an der historischen R 32 anlehnt.

Fremdteile lecker kombiniert

Rough Crafts griff bei seinem R 18-Konzept teilweise tief in die Regale anderer renommierter Umbauer. Der Rahmen der R 18 blieb unangetastet. Für eine noch tiefere Linie wurden aber Gabel und Federbein mit einem Tieferlegungskit von Walzwerk bestückt. Zwischen Gabelholme und Schwingenarme steckt Yeh Y-Speichen-Räder von Arlen Ness in den Dimensionen 3,5x21 Zoll vorn und 5,5x18 Zoll hinten. Satt Gummi gibt es dazu von Metzeler. Vorne dreht sich ein 120/70er Pneu, hinten eine 200/50er Walze. Das Upgrade für die Bremsanlage kommt von Beringer. Vorne beißen so Sechs-Kolbenzangen in die Doppelscheibe, hinten verzögert eine Vier-Kolben-Zange in Kombination mit einem Beringer-Bremszylinder. Motogadget steuert die Blinker bei, Koso das Rücklicht. Den Scheinwerfer setzt Rough Crafts selbst gekonnt mit einem Gitter in Szene.

Eigenkreationen als Krönung

Natürlich hat Rough Crafts nicht einfach nur Fremdteile an die Berlin Barnstormer geschraubt. Der Tank wurde komplett in Handarbeit gefertigt. Mit seiner extrem abfallende Linie verstärkt er die Gesamtlinienführung der R 18 und rückt optisch ganz nah an den Sargtank der R 32 heran. Die Lücke zwischen Tank und Lenkkopf schließen Aluminium-Tippen-Abdeckungen. Dahinter verschwindet auch die Elektrik. Auch der neu geformte Auspuff mit dem dreieckigen Endtopf und den armdicken Krümmerrohren unterstreicht die langezogene tiefe Optik der Berlin Barnstormer.

Ein Muss ist der Solositz, der allerdings ganz modern auf eine Kohlefasersitzschale und CNC-gefräste Halter setzt. Die extrem verkürzten Fender vorne und hinten entstanden ebenfalls aus Kohlefaserlaminat. Das Gitter für den Ölkühler wurde per Laser aus Edelstahl geschnitten. Der Boxermotor blieb bis auf gefräste Zylinderhauben von Roland Sands und spezielle Custom-Plaketten unverändert.

Zahlreiche der für die Berlin Barnstormer angefertigten Teile will Rough Crafts später in Kleinserie auflegen.

Fazit

Von Rough Crafts aus Taiwan kommt mit der Berlin Barnstormer ein weiterer Custom-Umbau der BMW R 18. Viele der Kleinteile will der Customizer später in Kleinserie für jedermann auflegen.