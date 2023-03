Xiangshuai Hanyang XS650N und XS800N China-Sportster mit Wasserkühlung

Rund um das modernere Triebwerk gleichen XS650N und XS800N den von Harley-Davidson inzwischen nicht mehr produzierten, klassischen Sportster-Modellen bis in die Details. Das Design jener Komponenten, die das Gesamtbild bestimmen, wurde ganz offensichtlich von den Originalen kopiert: Benzintank, Sitzpolster, Stahl-Chassis mit Telegabel und 2 Federbeinen, Räder und Bremsen. Sogar die Abgasanlage sieht aus wie von Harley-Davidson, nur der Motor eben nicht.

Die XS650N

Zuerst, im Jahr 2022, erschien die XS650N unter dem Label Xiangshuai. Mit einem Bohrung-Hub-Verhältnis von jeweils 82 mal 61,5 Millimeter kommt der wassergekühlte V-Twin auf rund 650 Kubik. Mit jeweils einer obenliegenden Nockenwelle und 4 Ventilen pro Zylinder, elektronischer Benzineinspritzung sowie 10,3:1 Verdichtung werden angeblich 49 PS (36 kW) bei 6.750/min sowie 50 Nm bei 5.750/min erreicht. Im höchsten, 6. Gang kommt die XS650N laut Hersteller nicht über 120 km/h hinaus.

Xiangshuai Guangdong Jianya Die XS650N von Xiangshuai.

Weitere Eckdaten: 1.520 Millimeter Radstand, 760 Millimeter Sitzhöhe, Tankinhalt 13 Liter, 226 Kilogramm Leergewicht und 356 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Die Alu-Räder im Harley-Look sind bereift mit den Formaten 100/90-19 vorn und 150/80-16 hinten. Zu den Scheibenbremsen, jeweils eine pro Rad und ebenfalls im Stil des Originals, gehört ein Zweikanal-ABS.

Hanyang Xiangshuai Guangdong Jianya Die XS800N von Hanyang beziehungsweise Xiangshuai.

Die XS800N

Nur unwesentlich weichen die Daten zur XS800N ab. Mit etwas mehr Hubraum, rund 800 Kubik – ohne genaue Angaben zu Bohrung und Hub – sollen es lediglich ein paar PS mehr sein. Konkret genannt werden 53 PS (39 kW) bei 6.750/min, dazu 58 Nm bei 5.750/min. Erstaunlicherweise soll damit jedoch eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreicht werden: realistisch erscheinende 160 km/h. Offenbar keine Unterschiede gibt es beim Fahrwerk mitsamt Rädern und Bremsen sowie beim Gewicht: 226 Kilogramm, mit vollem 13-Liter-Benzintank.

Modernere Ausstattung als bei Harley-Davidson

Wie bei den originalen Sportster-Modellen von Harley-Davidson läuft der Endantrieb bei den beiden chinesischen XS-Modellen per Zahnriemen – hier allerdings auf der linken statt auf der rechten Seite. Deutlich moderner sind Elektrik und Elektronik arrangiert, mit LED-Leuchten und rundem, multifunktionalem Digital-Cockpit. Trotzdem wird die XS650N preisgünstig in China angeboten, für 36.800 Yuan, umgerechnet rund 5.000 Euro (Stand März 2023). Zur neueren XS800N wurde noch kein Preis genannt.

Xiangshuai und Hanyang von Guangdong Jianya

Hersteller dieser Sportster-Kopien ist das chinesische Unternehmen Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co. Ltd. Vermarktet werden XS650N und XS800N mit den Labels Xiangshuai beziehungsweise Hanyang. Export nach Europa scheint nicht geplant zu sein, ebensowenig in die USA, von wo dieses Design stammt.

Harley-Davidson Sportster – die Originale

Bis einschließlich 2020 wurden die klassischen Sportster-Modelle mit den luftgekühlten V-Twins von Harley-Davidson als Neufahrzeuge in Europa angeboten. Bis zum Übergang der Abgasnorm von Euro 4 auf Euro 5. In den USA wurden die Kühlrippen-Sporties noch bis November 2022 produziert. Eine annähernde Eins-zu-eins-Kopie, also einen Sportster-Klon mitsamt dem luftgekühlten Motor, soll es ab Sommer 2023 von Shineray beziehungsweise von SWM geben – die Custom V 1200 Stormbreaker, ebenfalls made in China.

Fazit

Bemerkenswert nah am Original, an der klassischen Harley-Davidson Sportster, ist das Design der Modelle XS650N und XS800N von Xiangshuai beziehungsweise Hanyang aus China. Bis auf den Motor, denn der Hersteller Guangdong Jianya Motorcycle Technology setzt auf Wasserkühlung und 4 Ventile pro Zylinder. Trotzdem werden nur um 50 PS erreicht. Für China scheint das zu genügen, und für den Export sind diese Sportster-Kopien wohl nicht vorgesehen.