Neuer Harley-Davidson-V2 Mit 2.147 Kubikzentimeter auf 123 PS am Rad

Im offiziellen US-Harley-Davidson-Online-Store wird das Kit Milwaukee-Eight Stage IV für Motoren mit einem Ausgangshubraum von 114 oder 117 Cubic Inch zum Preis von rund 3.500 Dollar angeboten. „Go big or go home“, schreibt Harley zum Angebot, das den bislang hubraumstärksten Zweizylinder aus dem offiziellen Harley-Programm bietet. Passen soll das Kit in Touring-Modelle ab 2017.

Komplett neues Innenleben

Zum Paket gehören neue CNC-gefräste Zylinderköpfe mit einem um einen Millimeter vergrößerten Ventilquerschnitt und neu geformten Brennräumen, schärfere Nockenwellen, neue Kolben, die die Verdichtung erhöhen sollen, neue Zylinder, ein Drosselklappengehäuse mit 64-Millimeter-Durchlass und neuem Einlasstrakt sowie neue Abgaskrümmer plus weitere Kleinteile. Wird das komplette Kit innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf von einem autorisierten Händler verbaut, so soll auch die Werksgarantie erhalten bleiben. Für die Kit-Bestandteile selbst gewährt Harley ein Jahr Garantie.

Mächtige Kurven

Beeindruckend sind die Leistungswerte, die Harley für das Kit in Kombination mit einer straßentauglichen Abgasanlage verspricht. Der V2 soll mit dann 2.147 Kubikzentimeter Hubraum 123 PS bei 5.500/min am Hinterrad liefern. Das maximale Drehmoment soll bei umgerechnet 178 Nm bei 4.000 Touren liegen. In den USA erfüllt der Umbau alle gesetzlichen Vorgaben für den legalen Straßenbetrieb. Wer nicht umbauen möchte, kann bei Harley-Davidson aber auch einen 131er-Komplettmotor bekommen. Hier starten die Preise dann bei 6.195 Dollar. Nach Auskunft von Harley-Davidson Deutschland sind die 131-ci-Motoren in Deutschland derzeit nicht zulassungsfähig.

Harley-Davidson Screamin Eagle Kit 131 ci

Alternative von Bertl's

Leistungshungrige Harley-Fahrer schauen aber nicht gänzlich in die Röhre. Beim engagierten Harley-Händler Bertl's (Unterhaid und Gera) gibt es einen 128er-Motor (2,1 Liter Hubraum) mit 139 PS bei 5.720 Touren am Hinterrad und einem maximalen Drehmoment von 193 Nm bei 4.020/min mit Straßenzulassung.