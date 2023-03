Indian Chief Bobber Dark Horse Jack Daniel's Edition Nachgeschenkt: Limitierter Bourbon-Bobber

Da passt alles zusammen: die berühmte No.7 von Jack Daniel's und das 7. Indian-Modell als Sonder-Edition. Seit 2016 bauen Indian, Jack Daniel's und die Customizer von Klock Werks Kustom Cycles jährlich (bis auf 2022) ein aktuelles Motorrad von Indian um. 2023 ist es die Chief Bobber Dark Horse.

Indian Chief Bobber Jack Daniel's

Nur 177 Stück wird es 2023 geben, dann sind alle verfügbaren Chief Bobber im Bourbon-Look von Jack Daniel's verkauft. Verantwortlich für Style und Lack sind wie gewohnt die Customizer von Klock Werks Kustom Cycles aus South Dakota. Basis ist die aktuelle Chief Bobber mit 1.890 Kubik, 162 Nm und 80 PS.

Technisch unterscheidet sich die Bobber vom Standardmodell durch das Werkszubehör des schwebenden Solositzes und des kurzen getönten Windschilds. Optisch garniert Klock Werks alle Lackteile mit weißen Pinstripes und allerlei Referenzen auf die Destillerie aus Tennessee. Weitere wichtige Details sind die satinierten Ventildeckel und Stößelrohre am Motor. Übrigens: Der Lack heißt Super Graphite Metallic.

Exklusivität durch Plakette

Insgesamt 5 markante Punkte machen die Chief Bobber zur Jack Daniel's Edition. Zum einen der kleine Schriftzug am Heckfender. Zum anderen das berühmte Old-No-7-Logo auf den Seitendeckeln. Übrigens: Das Old No 7 ist übrigens die Rezeptzahl anhand dessen der Bourbon gebrannt wurde.

Auf dem Solositz ist das runde Logo der Destillerie geprägt, und auf der komplett geschwärzten Krümmerabdeckung findet sich die Insignie Nummer 3 in Form eines weiteren Schriftzuges. Die Krönung findet sich wie gehabt in Form der sogenannten Montana Silversmiths Plakette an der tropfenförmigen Luftfilterattrappe des V2.

Preis der Indian Chief Bobber Jack Daniel's

Ab Werk kostet die Indian Chief Bobber Dark Horse 2023 ab 21.490 Euro. Der Preis für die Jack Daniel's Edition in Deutschland ist noch nicht bekannt. Als Anhaltspunkt dienen die 7.050 Dollar Aufpreis auf 24.499 Dollar in den USA für das Sondermodell.

Fazit

Indian stellt 2023 das 7. Sondermodell in Kooperation mit Jack Daniel's vor. Nach einer Pause 2022 kam bisher jedes Jahr ein im Look & Feel des berühmten Bourbon gestaltetes Indian-Modell. Dieses Jahr auf Basis der Chief Bobber. Windschild und Solositz geben den Stil vor, einige Schriftzüge und eine neue Lackierung später ist das limitierte Jack-Daniel's-Sondermodell fertig. 177 Stück sind weltweit zu haben, der Aufpreis in den USA beträgt 7.050 Dollar zur Basis, der Dark Horse.