Indian im Modelljahr 2022 Viele neue Farben

Der US-Motorradhersteller Indian hat seine Motorräder für die Saison 2022 präsentiert. Kunden können sich auf einige Technologie-Updates und neues Zubehör für die Cruiser-, Bagger- und Touring-Modelle sowie neue Farben in allen Modellreihen freuen.

Neue Farben, neue Taschen

Die 2022er Bagger- und Touring-Reihe erhält in allen Baureihen neue Lackfarben: Quartz Gray bei der Chieftain Dark Horse und das brandneue Indy Red over Black Metallic bei der Challenger Dark Horse. Für mehr Stauraum sorgt die Spirit Lake Luggage Collection, die eine Rack Bag, Day Bag und Touring Bag umfasst. Jedes Teil verfügt über einen Schultergurt zum Tragen sowie Riemen zum Befestigen am Motorrad. Darüber hinaus können Bagger- und Tourenfahrer ihre Bikes mit neuen, selbstklebenden LED-Satteltaschenrückleuchten aufrüsten. Challenger-Fahrer erhalten mit neuen Unterteilverkleidungen einen besseren Windschutz sowie zusätzliche Staufächer. Die Hard Lower Fairings sind für alle Modelle ab Baujahr 2020 verfügbar.

Adaptives LED-Licht für Scout-Modelle

Indian

Auch das Indian Scout Line-Up profitiert zum Modelljahr 2022 von neuen Farben. So ist die Scout neu in Maroon Metallic und in Silver Quartz Metallic zu haben, die Scout Bobber neu in Titanium Metallic und die Scout Bobber Twenty neu in Silver Quartz Smoke. Auf der Zubehörseite ziehen neue Sitze, Sissybars, Federbeine, ein analoger Drehzahlmessser sowie Rauchglas-Blinker in das Angebot ein. Neu ist auch ein adaptiver LED-Rundscheinwerfer in 5,75 Zoll.

Preise für die neuen Farbkombinationen sowie das Zubehör nennt Indian noch nicht.

Fazit

Indian frischt seine Modellpalette überwiegend mit neuen Farboptionen für das Modelljahr 2022 auf. Technik-Highlight ist der neue adaptive LED-Scheinwerfer für die Scout-Familie.