Kawasaki Vulcan S und Vulcan S Café Neue Farbe für den Mittelklasse-Cruiser

In den USA gibt es die Kawasaki Vulcan S in Pearl Robotic White und die Variante Vulcan S Café. Ob die für Kawasaki untypische Lackierung auch nach Deutschland kommt, ist noch unklar.

Hierzulande gibt es die Kawasaki Vulcan S in komplett Schwarz (Metallic Flat Sparc Black) und in Grau-Schwarz-Rot (Metallic Flat Raw Greystone), wobei die knallroten Elemente an dem Kawa-Cruiser schon fast experimentell wirken. Der japanische Hersteller setzt farblich für gewöhnlich auf Grün. Schwarz und Weiß tauchen als unverfängliche Farbgebungen ebenfalls im Kawa-Portfolio auf, ein orangenes Modell erlaubte sich der Hersteller auch hin und wieder.

Für Kawa-Verhältnisse erfreulich gewagt

Die Farbvariante "Pearl Robotic White” ist für Kawa-Verhältnisse gewagt. Erfreulich gewagt. Weshalb wir hoffen, dass es die Vulcan S auch bei uns in dieser hellen Ausführung geben wird. Wie bei der in Deutschland verfügbaren schwarz-rot-grauen Vulcan S werden die farblichen Akzente auch an den Rädern gesetzt, wo sich ein hellblau-türkisenes Band an die Felgen schmiegt.

Die Form der Grafiken seitlich des Tanks ist aber komplett anders. Statt kantig und nur zu einem Teil die Seite des Tanks abdeckend, rollt die Vulcan S in Pearl Robotic White mit tropfenförmiger Grafik und weichen Farbverläufen an.

Die Ähnlichkeiten mit der Ninja-Plattform sind aber immer noch offensichtlich, besonders durch das Mono-Federbein und den niedrig montierten Unterbodenauspuff.

Kawasaki Vulcan S Café

Im Zuge der neuen Farben stellte Kawasaki in den USA auch die Vulcan S Café vor, die in Schwarz-Weiß mit orangenen Farbtupfern angeboten wird und sich dank einer kleinen Scheibe äußerlich von der Basis-Vulcan abhebt. Die Farbe leistet sich den Namen "Ebony/Pearl Robotic White/Candy Steel Furnace Orange".

Fazit

Egal, ob neue Farbe (Pearl Robotic White) oder neue Variante (Vulcan S Café) – beides bringt frischen Wind in die Modellpalette. Euro 5 hat der Mitteklklasse-Cruiser, beliebt ist er auch – also, worauf wartet ihr noch Kawasaki? Bringt das bitte auch so für den europäischen Markt.