Lifan LF600 V600 ab 2023 V2-Vulcan aus China

Ein flotter, relativ sportlicher Cruiser mit eher modernem als klassischem Design. Um 600 Kubik und 60 PS. Ein konzeptionell ähnliches Modell gibt es bereits, auch in Europa und in Deutschland. Sogar ein sehr beliebtes und dementsprechend bekanntes: die Vulcan S von Kawasaki. Die wird von einem 650er-Reihenzweizylindermotor mit 61 PS Spitzenleistung angetrieben.

Lifan aus China

Der 1992 gegründete chinesische Kraftfahrzeug- und Motorenhersteller Lifan hat für diese Klasse ein Motorrad mitsamt eigenem Antrieb entwickelt. Hierzulande ist das die Mittelklasse, in China und Asien die Oberklasse. Bisher hatte Lifan motorisierte Zweiradfahrzeuge zwischen 100 und maximal 450 Kubik im Sortiment. Hauptsächlich Einzylinder, der bisher stärkste Reihenzweizylinder von Lifan kommt mit 378 Kubik auf 45 PS (33 kW) bei 9.500/min.

Neuer V-Twin von Lifan mit fast 60 PS

Den neuen, wassergekühlten V-Twin mit 573 Kubik und elektronischer Benzineinspritzung hat Lifan angeblich ebenfalls selbst entwickelt. Als Spitzenleistung werden fast 60 PS angesagt. Genauer: 58,5 PS (43 kW) und dazu 55 Nm maximales Drehmoment. Für chinesische Verhältnisse ist das – in jeglicher Hinsicht – ein starkes Statement.

Sportliches Cruiser-Modell LF600

Als erstes Modell von Lifan wird die LF600 von diesem neuen V-Twin angetrieben. Dabei handelt es sich um einen flotten, also relativ sportlichen Cruiser, konzeptionell ähnlich der Kawasaki Vulcan S. 165 km/h Höchstgeschwindigkeit soll die LF600 erreichen. 233 Kilogramm soll sie wiegen. Die Upside-down-Telegabel ist offensichtlich einstellbar, das Federbein an der Cantilever-Schwinge befindet sich unter der Sitzbank und ist somit nicht zu sehen.

Zahnriemen, ABS und Funkschlüssel

Eindeutig zu erkennen ist indes der saubere Zahnriemen-Endantrieb. Zu den zwei Scheibenbremsen mit Zangen von der spanischen Brembo-Tochter J.Juan, serviert Lifan ein Zweikanal-ABS. Die Reifenformate der Aluminiumguss-Räder: 110/90-19 vorn, 160/80-16 hinten. Weitere Ausstattungsdetails sind LED-Leuchten rundum sowie das kompakte Digital-Display im Cockpit, obendrein gibt’s hier ein Funkschlüsselsystem und Lenkerenden-Rückspiegel.

Mit 48 PS für Europa?

In China wurde die Lifan LF600 inzwischen offiziell präsentiert, der Preis wurde noch nicht genannt. Ob dieser flotte Cruiser in Europa und in Deutschland gegen die Kawasaki Vulcan S antreten wird, ist noch unklar. Denkbar wäre eine 48-PS-Version für die europäische A2-Kategorie.

Umfrage 26164 Mal abgestimmt V-Twin forever? Oder darf's gerne auch ein Reihenzweizylinder sein? V-Twin forever! Es darf gerne auch ein Reihenzweizylinder sein. mehr lesen

Fazit

Ein starkes Statement von einem der großen chinesischen Hersteller: Lifan hat einen wassergekühlten V-Twin mit 573 Kubik und 58,5 PS Spitzenleistung entwickelt. Und dazu gleich die LF600, ein modernes, relativ sportliches Cruiser-Modell ähnlich der Kawasaki Vulcan S. Mit sauberem Zahnriemen-Endantrieb und Funkschlüsselsystem. Was die Lifan LF600 kosten wird und ob sie nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Wenn, dann möglicherweise mit 48 PS für die europäische A2-Kategorie.