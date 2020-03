Teaser zur neuen Jack Daniel’s-Indian Chieftain vermutlich als Basis

Zum 80. Jubiläum der Sturgis-Motorradrallye in Süd-Dakota bringt Indian ein neues Jack Daniel’s-Bike. Die Whiskey-Indian ist bereits das fünfte Sondermodell, das die beiden amerikanischen Hersteller gemeinsam launchen.

So ganz klar ist es noch nicht, auf welchem Modell die fünfte Jack Daniel’s-Indian basiert, doch die beiden veröffentlichten Teaser deuten darauf hin, dass es eine Chieftain sein wird. Eines der Bilder zeigt den Tank, das andere einen Luftfilter mit der Aufschrift "Thunder Stroke 116 cubic inches". Derzeit gibt es die Indian Chieftain Dark Horse mit dem 1.890 cm³ großen V2. Sie drückt 92 PS bei 4.200/min, das maximale Drehmoment von 168 Nm liegt bei 2,800/min an. Sie kostet ab 30.490 Euro.

Erneut in limitierter Stückzahl?

Dass das Sondermodell von Amerikas erstem Serienmotorradhersteller und Amerikas erster registrierter Destillerie, also Brennerei, über dem Basispreis liegen wird, ist so gut wie sicher. Wie viele Modelle es von der limitierten Edition geben wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Indian Motorcycles Die Angabe auf dem Luftfilter verraten, dass das Sondermodell mit dem 1.890-cm³-V2 anrollen wird.

Letztes Jahr basierte das Whiskey-Bike auf einer Springfield Dark Horse und war auf 177 Modelle begrenzt. Dieses Jahr huldigt das Sondermodell den 80. Jahrestag der Sturgis-Motorradrallye in Süd-Dakota. Die Motorradveranstaltung geht traditionell über zehn Tage und ist mit einer halben Million Besucher eine der größten der Welt. 2020 findet sie vom 7. bis 16. August statt. Es ist also noch ein bisschen hin. Und so erklärt sich dann auch die häppchenweise Vorstellung des Gemeinschaftsbikes von Indian und Jack Daniel’s.

Indian Motorcycles Das neue Sondermodell kommt mit einer schwarz-grauen Lackierung und Akzenten aus Roségold.

Klock Werks Kustom Cycles setzt Sondermodell um

Wie für die vier Jack Daniel’s-Edition zuvor, zeichnet auch dieses Mal der amerikanische Customizer Klock Werks Kustom Cycles verantwortlich, der sich nach eigenen Angaben von Jack Daniel’s Gentleman Jack inspirieren lässt – was auch immer das heißen mag … Der Whiskey durchläuft eine doppelte Holzkohle-Filterung – einmal vor der Reifung in den Eichenfässern und ein zweites Mal vor der Abfüllung.