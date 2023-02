Xiangshuai Traveler XS 800 Fulldresser-Cruiser aus China

Bereits vorgestellt haben wir die Xiangshuai Cangyun XS 500. Dabei handelt es sich um eine geklonte Honda CMX 500 Rebel. Doch offenbar begnügt der chinesische Hersteller Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co. Ltd., zu dem unter anderem die Motorradmarke Xiangshuai gehört, sich nicht mit Cruiser-Modellen der unteren und mittleren Kategorie.

Xiangshuai Traveler XS 800

Mit einem neuen Modell namens Traveler XS 800 greift Xiangshuai obendrein im anspruchsvolleren Segment der Luxus-Touring-Cruiser an. Die werden vom Cruiservolksmund Fulldresser genannt, weil sie ihren üppigen Komfort mitsamt reichlich Ausstattung offen zur Schau stellen. Paradebeispiele hierfür – im wahrsten Sinne des Wortes – sind Motorräder wie die Harley-Davidson Electra Glide oder neuerdings die Indian Challenger. Also ist es kaum überraschend, dass die Xiangshuai Traveler XS 800 genau so aussieht.

Der erste Fulldresser aus China

Damit baut Guangdong Jianya beziehungsweise Xiangshuai den ersten Fulldresser-Cruiser aus China. Mit äußerst großzügig erscheinendem Sitzkomfort hinter Front- und Seitenverkleidungen sowie auf den zwei großflächigen Sitzpolstern. Konzeptgerecht sind zwischen dem Soziussitz und dem Kofferraum-Topcase zusätzliche Polster für Rücken und Arme vorhanden. Weiteren Platz für Gepäck bieten die beiden tief hängenden Seitenkoffer im Bagger-Stil. Sowohl in der Frontverkleidung als auch hinten unter den Armlehnen sind insgesamt 4 Lautsprecher angeordnet, die zum integrierten Audiosystem gehören.

332 Kilo auf Breitreifen

Konventionell aufgebaut ist das Fahrwerk der Traveler XS 800, mit Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen und Stahlrohr-Hinterradschwinge mit 2 Federbeinen. Vorn kommt jedoch eine vergleichsweise moderne Upside-down-Telegabel zum Einsatz, kombiniert mit zwei radial angeschraubten Vierkolbenzangen von Nissin an der Doppelscheibenbremse. Bei genauer Betrachtung ist ein Sensorkranz fürs ABS sowie eine Scheibenbremse am Hinterrad zu erkennen. Immerhin müssen hier 332 Kilogramm Fulldresser-Masse eingebremst werden können. Die schick gemachten Aluminiumguss-Räder haben diese Reifenformate: breite 140/70-17 vorn und extrabreite 200/50-17 hinten. Proportional passend ist der Radstand: 1,60 Meter. Und echt Lowrider ist die Sitzhöhe: 720 Millimeter.

V-Twin mit 800 Kubik und 61 PS

Prinzipiell standesgemäß ist der Motor der Traveler XS 800, denn wie bei den großen Vorbildern aus den USA ist es ein V-Twin. Sogar eine vergleichsweise moderne Konstruktion mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung und 4 Ventilen pro Zylinder. Verdichtet wird mit 10,3:1. Allerdings, und das ist die große kleine Schwachstelle des ersten Fulldresser-Cruisers aus China: nur 800 Kubik Hubraum, also weniger als halb so viel wie die aktuellen Big Twins. Mit relativ kurzhubigem und dementsprechend drehfreudigem Layout – Bohrung mal Hub jeweils 91 mal 61,5 Millimeter – werden immerhin 61 PS (45 kW) bei 7.000/min sowie 72 Nm bei 5.500/min erzielt. Im 6. Gang sollen 160 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht werden können.

Fulldresser für umgerechnet nur 8.400 Euro

Im Cockpit der Traveler XS 800 ist zentral ein großes Display zu sehen, dessen Funktionsumfänge jedoch noch nicht im Einzelnen bekannt sind. Was bereits bekannt ist, ist der Preis für das neue Flaggschiff von Xiangshuai: 61.800 Yuan. Umgerechnet sind das rund 8.400 Euro (Stand Februar 2023). Das ist sehr preisgünstig – zumal für einen Fulldresser. Ein Händlernetz in Europa hat Xiangshuai indes nicht, und die Euro-5-Norm wird ebenfalls nicht erwähnt. Daher ist nicht zu erwarten, dass die Traveler XS 800 zu uns kommt.

Umfrage 108539 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Das ist er also, der erste Fulldresser aus China. Die Traveler XS 800 von Xiangshuai sieht aus wie die großen Vorbilder aus den USA, auch so komfortabel wie die. Eine Stereoanlage ist ebenfalls an Bord, und 332 Kilo sind standesgemäß. Ebenso der V-Twin, eigentlich – doch 800 Kubik sind weniger als halb so viel wie bei den Big Twins. Dafür kostet die Traveler XS 800 nur rund 8.400 Euro (Stand Februar 2023). Nach Europa kommt Xiangshuai – bisher – nicht.