Zontes ZT 350 S Einzylinder und Einarmschwinge im A2-Cruiser

Keyless-Go, TFT-Display, Alu-Einarmschwinge, radialer Bremssattel, liegendes Federbein, 3 Fahrmodi, LED-Beleuchtung, Reifendruckkontrollsystem, Fernentriegelung der Sitzbank, USB-Schnelllader. Features der Oberklasse. Und die Features der kleinen Zontes ZT 350 S.

Super-Single in der Zontes ZT 350 S

Seit dem Modelljahr 2022 bietet Zontes den Einarm-Cruiser ZT 350 S an. Optisch eine zwar wilde, in sich stringente Mischung aus Kawasakis Evergreen Vulcan und der Ducati Diavel. Basis ist der von anderen Zontes-Modellen bekannte Stahlrahmen mit innen liegendem Einzylinder. Auf den Motor scheint Zontes stolz zu sein, da der Zylinder aus Aluminium mit einer Bohrung von 84,5 Millimeter besondere Aufmerksamkeit erhält. Die Kurbelwelle bewegt den Kolben mit einem Hub von 62 Millimetern durch die Bohrung, was 348 Kubik ergibt. Beachtliche 39 PS bei 9.500/min erzeugt der Motor bei einem ebenso beeindruckenden Drehmoment von 32,8 Nm bei 7.500 Touren. Ebenfalls hoch: Die Verdichtung liegt bei 12,3:1. Die Literleistung des Singles liegt mit knapp 115 PS nur wenig unter der des 373er-Singles von KTM, und der gilt als einer der besten Einzylinder auf dem Markt.

Breitbau aus China

Neben der hohen Motorleistung und der Einarmschwinge aus Aluminium erregt die Aufmerksamkeit, was sich in der Schwinge dreht. Die teils überfräste Alufelge ist mit einem Reifen der Dimension 180/55 ZR 17 bezogen, vorn steht die ZT passend in einer USD-Gabel und auf der Dimension 120/70 ZR 17. In Summe erstaunlich für eine 350er. Als Bremsanlage wählt Zontes Hardware von Brembo-Tochter J.Juan, gekoppelt an ein 2-Kanal-ABS.

Leichtbau aus China?

Bisher waren die Zahlen zur Zontes ZT 350 S erstaunlich hoch. Niedriger als gedacht: Die Zontes ZT 350 S wiegt fahrfertig "nur" 188 Kilo. Das ist für eine 350er zwar nicht leicht, in Anbetracht des Stahlrahmens und der besonderen Hinterradaufhängung nicht sehr viel. Und: Mit 16 Liter Tankinhalt schickt die Zontes sich zur Langstrecken-350er an, da der Normverbrauch mit 3,2 Liter pro 100 Kilometer theoretisch 500 Kilometer Reichweite erlaubt. Übrigens: Die Zuladung ist mit 176 Kilogramm, wie das Leergewicht, weder enorm hoch noch enorm niedrig.

China-Cruiser für Deutschland?

Mit der bereits in Europa verfügbaren 350 V1 hat Zontes schon einen einarmigen Cruiser im Angebot, der die technische Basis der S sein dürfte. Optisch ist die V deutlich kantiger gestaltet und weniger retro. Der Preis der V mit gleicher umfangreicher Ausstattung beträgt 5.799 Euro. Wenn die S ebenfalls nach Deutschland kommt, wird die wohl weder mehr noch weniger kosten.

Fazit

Zontes zeigt mit der ZT 350 S einen weiteren kleinen Cruiser mit 350er-Einzylinder und Einarmschwinge. Der Unterschied zur bereits erhältlichen 350 V ist das eher retrokrade Design der S. Optisch eine Mischung aus Kawasaki Vulcan und Ducati Diavel. Mit 40 PS gar nicht so schwach, mit 188 Kilo gar nicht so schwer und durch Premium-Ausstattung mit wohl unter 6.000 Euro gar nicht so teuer.