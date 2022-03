Barq Rena Max Elektroroller für den Lieferdienst

Lieferdienste für die letzte Meile tummeln sich in der Regel auf einem urbanen Spielfeld. Speziell für diesen Einsatzzweck hat Barq den neuen Elektroroller Rena Max entwickelt.

Tauschakku und 150 km Reichweite

Der Rena Max setzt auf ein 9 kW starken Elektromotor, der sich aus einer Lithium-Ionen-Batterie speist. Die bietet mit einer Kapazität von 5,6 kWh Ressourcen für eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer, bevor sie wieder an die Steckdose muss. Alternativ lässt sie sich der Energiespeicher leicht aus dem Fahrzeug entnehmen und durch einen bereits gefüllten Akku ersetzen. Dann dauert der Zwangsstopp nur wenige Minuten. Für eine schnelle Auslieferung der Waren oder Speisen bürgt eine Höchstgeschwindigkeit von 97 km/h.

Überwacht werden können alle Daten über ein TFT-Display im Cockpit. Speziell für den Liefereinsatz ist dort zudem ein acht Zoll großer Touchscreen installiert, der als Navibildschirm dient. Natürlich lassen sich mobile Endgeräte per Bluetooth einbinden. Strom für Smartphone und Co. liefert eine USB-Ladesteckdose im Cockpit. Waren und Speisen reisen in einem 79 Liter großen Topcase, das auf Wunsch auch isoliert verfügbar ist und an der Zentralverriegelung des Rollers hängt. Vor dem Fahrer sitzen ein weiteres 9-Liter-Kühlfach und eine zusätzliche 5-Liter-Staubox im Chassis.

Das Design für den Rena Max stammt aus der Feder von Ian Callum, der auch schon diverse Jaguar-Modelle in Form gebracht hat. Zentrales Element ist der blockige Grundkörper, der das Hinterrad an einer Einarmschwinge aufnimmt. Die stützt sich über ein seitlich angebrachtes Federbein am Grundkörper ab. Vorne arbeitet eine vollverkleidete Telegabel. Der Fahrer sitzt auf einem absolut ebenen Sitzbrötchen und greift in einen Rohrlenker. Windschutz liefert eine fast bis zum Vorderrad herunterreichende durchsichtige Kanzelverkleidung. Die Beleuchtung arbeitet mit LED-Technik. An beiden 13 und 14 Zoll großen Scheibenrädern wird per Scheibenbremse verzögert. Die Fahrerfüße ruhen auf Trittbrettern, das Topcase sitzt direkt hinter dem Fahrer.

Die Produktion des Rena Max soll Ende 2022 in Dubai anlaufen. Bis 2025 will Barq 50.000 Exemplare gebaut und an Lieferdienste in der ganzen arabischen Welt ausgeliefert haben. Kaufen müssen die den Rena Max nicht, er soll über ein Abo-Konzept an den Kunden gebracht werden. Preise nennt der Hersteller noch nicht.