Blacksmith Electric B4 Elektroroller für privat und Gewerbe

In Indien sind Roller als feste Größe im Mobilitätskonzept verankert. Im Zuge der immer schärfer werdenden Umweltauflagen in Indien spielen dabei elektrisch angetriebene Roller eine immer wichtigere Rolle.

Blacksmith Electric entwickelt und baut bereits seit 17 Jahren Elektroroller für den nationalen Markt. Mit dem B4 kommt jetzt eine weitere Version, die sich technisch eng am Blacksmith Electric B3 anlehnt, beim Styling aber gefälliger daher kommt.

Den Antrieb übernimmt wie gewohnt ein 5 kW (Dauerleistung; Spitzenleistung: 14,5 kW) und 96 Nm starker Elektromotor, der je nach Betriebsmodus eine Höchstgeschwindigkeit von 60, 80, 100 oder 120 km/h erlaubt. Die Reichweite mit einer Batterieladung wird mit bis zu 120 Kilometer angegeben. Auch der B4 setzt auf ein Wechsel-Akku-System. Ist der Energiespeicher leer, so kann er in Windeseile an einer Tauschstation gegen ein gefülltes Pendant getauscht werden. Natürlich kann der Akku auch an der Steckdose mit Wartezeit von vier Stunden Strom zapfen.

Filigranere Optik mit mehr Chrom

Das volldigitale Cockpit bandelt per Bluetooth und eine entsprechende App mit dem Smartphone an. Die Beleuchtung setzt auf LED-Technik. 200 Kilogramm Zuladung und die lange, flache Sitzbank erlauben wenigstens zwei Passagiere oder reichlich Gepäck. In der Version B4+, die sich an Lieferdienste wendet, steht dazu eine spezielle Transportbox bereit.

Blacksmith Electric

Abweichend vom B3 ist der B4 filigraner gezeichnet. Kennzeichnend sind ein dünnes Beinschild, ein schlankerer Body und die sichtbare Telegabel an der Front, vor die ein Rundscheinwerfer im Chromgehäuse geklemmt wird. Für die Beifahrer gibt es einen verstellbaren Haltegriff. Preise für den B4 nennt Blacksmith Electric noch nicht.

Fazit

Indien schwört seinen Markt auf Elektromobilität ein – die lokalen Hersteller stellen sich entsprechend auf. Blacksmith Electric bringt mit dem B4 einen E-Roller für private und gewerbliche Nutzer.