BMW CE 04 Elektroroller 2021 Serienroller sehr nah an Studie

Der BMW CE 04 markiert den Startschuss für die nächste Generation BMW-Elektroroller, die den C evolution ablöst. Dieser bot 35 kW (48 PS) und bis zu 160 Kilometer Reichweite. Der kommende CE 04, für den sich BMW schon den Modellnamen hat schützen lassen, soll alles besser können. Die Basis dazu liefert das 2017er Concept Link.

Design bleibt nah an der Studie

BMW will den Elektroroller CE 04 sowohl Fortbewegungs- als auch Kommunikationsmittel für den Großstadtpendler verstanden wissen. Mit elektrischem Antrieb, futuristischem Design und umfassenden Connectivity-Lösungen macht er sich auf, das Scooter-Segment neu zu definieren.

BMW

Der Definition CE 04-Prototyp entfernte sich dabei schon nur wenig von der 2017er-Studie. Und auch die nun veröffentlichten Patentbilder zeigen, dass BMW erfreulich nah am bereits präsentierten Design bleibt. Es bleibt bei der langgestreckten Silhouette, die den Energiespeicher liegend im Unterboden aufnimmt. Der E-Motor sitzt dahinter und treibt das an einer Einarmschwinge hängende Scheibenrad per Zahnriemen an. Darüber sitzt unverändert ein beleuchtetes Staufach mit seitlicher Tür, das auch einen Helm fassen soll. Die vordere Lichtsignatur bilden zwei U-förmige LED-Leuchten. Am Heck setzt BMW auf C-förmige LED-Lichtbänder in den Verkleidungspanelen.

Unterschiede Serie und Studie

BMW Wenig Unterschiede zwischen dem im Frühjhar 2021 veröffentlichten Designmuster und der Studie vom November 2020.

Kleine Unterschiede gibt es aber doch, wie der direkte Vergleich der Studie mit den Patentbildern zeigt: In der Serienversion bekommt der Elektroroller natürlich zwei Rückspiegel am Lenker spendiert. Außerdem brauchts einen Kennzeichenhalter und Blinker am Heck. Das Polster zwischen Fahrer- und Beifahrersitzplatz auf der durchgehenden Sitzbank fällt bei den aktuellen Designmustern dafür weg, Proportionen und Formen der Verkleidung werden aber beibehalten.

Ich bin ein Nur-Stadt-Fahrzeug

Damit bei der Kundschaft erst gar keine Missverständnisse aufkommen, beschränkt BMW den Mobilitätsanspruch des CE 04 ganz klar auf den urbanen Verkehr – sprich Kurzstrecken. Und hier zählen variable Ergonomie mehr, als Langstreckenkomfort. Die lange, flache und optisch scheinbar schwebende Sitzbank soll Fahrern jeder Größe entgegen kommen. Angaben zum Antrieb oder möglichen Reichweiten macht BMW aber nicht.

BMW

Extrem kontaktfreudig tritt das 10,25 Zoll große Display im Cockpit an. Vernetzt mit dem Smartphone lassen sich hier zahlreiche Inhalte und Funktionen spiegeln.

BMW

Für den Fahrer hält BMW lässig geschnitte Bekleidungsteile bereit. Protektoren und Lichtleitelemente sorgen für Sicherheit, die Innentasche der Jacke hält ein induktives Ladefeld für Smartphones bereit.

Fazit

Fazit: BMW traut sich in Sachen Elektromobilität nicht aus dem urbanen Verkehrsgeschehen heraus, optisch schlägt der CE 04 aber sehr wohl neue Wege ein. Die Patentbilder bestätigen, was BMW schon mit der Studie andeuteten: Der Elektroroller wird in kaum veränderter Form 2021 in Serie gehen.