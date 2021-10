Neue BMW Polizei-Zweiräder CE 04 und F 900 XR im Behördentrimm

Die beiden in Paris vorgestellten neuen Polizeimodelle BMW CE 04 sowie der BMW F 900 XR wurden in Zusammenarbeit mit BMW Motorrad Niederlande entwickelt. Beide ergänzen das bereits verfügbare Portfolio an Behörden Motorrädern rund um die Modelle R 1250 RT, F 750 GS und F 850 GS.

E-Roller für die Stadt

Der neue BMW CE 04 in der Polizeiversion soll zukunftsweisend für den Polizeieinsatz im urbanen Umfeld sein. Mit seinem 30 kW starken Elektroantrieb soll er flink genug für den Einsatz in der Stadt sein. Dazu reicht die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die 8,9 kWh große Batterie erlaubt einen Aktionsradius von 130 Kilometer. Das soll für den täglichen Einsatz ausreichen. Um für den Polizeidienst gerüstet zu sein, rüstet BMW den Elektroroller mit LED-Kennleuchten vorne und Rundumkennleuchte hinten, Koffern, einem Topcase, einer Sirene und einer Zusatzsteuerung für die Licht- und Tonsignale aus. Die ansonsten technisch unveränderte F 900 XR erhält als Zusatzausstattung noch Sturzbügel. Und natürlich sind beide Modelle im Polizei-Look foliert.

Wie die Serienfahrzeuge werden die Behördenfahrzeuge im BMW Motorrad Werk in Berlin gebaut und sind produktionstechnisch in den Serienablauf integriert. Seit mehr als 90 Jahren ist das Behördengeschäft für BMW ein wichtiges und erfolgreiches Betätigungsfeld. BMW nimmt dabei die Entwicklung der Behördenkomponenten sowie die Homologation der Fahrzeuge und der Behördenausstattung selbst vor. Seit 1970 hat BMW mehr als 160.000 Behördenmotorräder an entsprechende Institutionen in über 150 Länder der Welt ausgeliefert.

Fazit

BMW erweitert sein Portfolio an Behördenkrädern um den Elektroroller CE 04 und die F 900 XR.