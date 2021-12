Damon Motors Hyperfighter Colossus Elektro-Naked Bike aus Kanada

Das glaub ich erst, wenn die Kiste auf dem Hof steht. Das sagt Kollege Patrick Lang von auto-motor-und-sport.de immer, wenn es um ein elektrisches Hochleistungs-Kraftfahrzeug geht, das es angeblich gibt und vorbestellbar ist. Bei der angekündigten Damon Hyperfighter Colossus würde es ihm ähnlich gehen, selbst wenn die Eckdaten des elektrischen Naked Bikes gerne Realität sein dürften: 200 PS, 235 Nm, unter 200 Kilo, Radar und elektrische Ergonomieverstellung während der Fahrt. Das alles soll für 35.000 US-Dollar zu haben sein. Wie die Hypersport aussieht, zeigt die Fotoshow.

Damon Hyperfighter Colossus

Der Hyperfighter basiert auf der bereits vorgestellten Hypersport und übernimmt deren komplette Technik. Darunter das derzeit einzigartige Monocoque-Konzept der Antriebseinheit, das einen zusätzlichen Rahmen überflüssig macht. Einzig die Einarmschwinge ist mit einem kleinen Hilfsrahmen an der Motor-Akku-Einheit fixiert. Wichtig ist den Machern von Damon das Thema Sicherheit, daher sind beide Modelle mit dem umfangreichen Radar- und Kamerasystem zur besseren Unfallvermeidung ausgestattet. Das System erfasst den umliegenden Verkehr, schätzt die Gefahrenlage ein und drosselt das Motorrad entsprechend. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Höhe der Lenkerstummel und die Lage der Fußrasten per Knopfdruck währender Fahrt in zwei Positionen zu bringen.

Preise und vorbestellen

Damon will den Hyperfighter auf der Technikmesse CES Anfang Januar vorstellen. Der Preis soll 35.000 Dollar betragen und gegen eine Anzahlung von nur 250 Dollar kann man sich ein Exemplar vorbestellen.

Fazit

Damon verdoppelt die Modellpalette auf zwei. Dem E-Supersportler Hypersport stellen die Kanadier einen Hyperfighter zu Seite, der sich der einzigartigen Technik von Damon bedient. Darunter die großen Schritte des Monocoque-Antriebs – Motor und Akku kommen ohne Rahmen aus – sowie das Kamera-Radar-System.