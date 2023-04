Cake Bukk Super Light und Power Light Edle-Elektro-Enduros aus Schweden

Cake und "echte" Motorräder führten bisher eine Fernbeziehung. Mit der neuen Bukk ändert sich das. Wollten die Modelle Kalk, Makka und Ösa Elektro-Individualisten gefallen, trifft die komplett neue Bukk viele Herzen. Vor allem von Elektro-Crossern mit sportlichem Anspruch. Nach den ersten 50 Bukk als Limited Edition für 14.970 Euro 2022, folgten im April 2023 die beiden Serienmodelle Bukk Power Light und Super Light.

Cake Bukk Power Light

Für die Bukk konstruiert Cake ein neues Chassis und entwickelt eine neue Batterie. Vor allem ihr verdankt die Bukk ihre deutlich gesteigerte Motorleistung im Vergleich zur MTB-Enduro Kalk. Die Spannung steigt von 51,8 Volt auf 72 Volt, die Ah sinken zwar von 50 auf 40 Ah, durch die höhere Spannung steigt die Kapazität von 2,6 auf 2,9 kWh. Cake erreicht diese Steigerung bei fast gleichem Gewicht der Batterie durch den Umstieg von 18650-Rundzellen auf das moderne Format 21700. Dadurch leistet der neue Jante-Motor 76 Nm und 16 Kilowatt als Höchstleistung und 11,1 Kilowatt Dauerleistung.

Er beschleunigt die Bukk auf über 90 km/h. Die Power soll 3 Stunden Offroad-Spaß bieten und innerhalb 2,75 Stunden wieder vollgeladen sein – oder wahlweise mit getauschtem Akku in wenigen Minuten wieder fahren. Theoretisch müsste die Power Light noch als 125er durchgehen, wenngleich sie 0.1 Kilowatt zu viel Dauerleistung hat. Preis: ab 11.070 Euro.

Cake Bukk Super Light

Von der Power Light unterscheidet sich die Bukk Super Light technisch kaum. Einzig der Controller scheint weniger Leistung aus dem Akku in Richtung Motor zu steuern, was die Spitzenleistung um 3 auf 13 Kilowatt senkt und die Dauerleistung auf 8,5 Kilowatt. Das maximale Drehmoment sinkt um 15 Nm auf 61 Nm, die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 80 km/h angegeben. So kann Cake eine eindeutige 125er-Variante der Bukk etwas günstiger anbieten, was in einem Preis von 10.270 Euro mündet.

Echtes Motorrad, die Bukk

Die Kalk als bisheriges Offroad-Modell war mit 24-Zoll-Bereifung dem MTB näher als dem Motorrad. Cake stellt die Bukk auf echte Cross-Dimensionen, vorn 70/100-19 und hinten auf 3.00-18. Das Fahrwerk selbst stellen eine WP Cone mit 43 Millimetern Standrohrdurchmesser und 278 Millimeter Federweg, die Aluschwinge arbeitet in Kombination mit einem WP-Dämpfer mit 297 Millimeter Federweg. Wahlweise kann die Gabel gegen ein Modell von Formula und das Federbein gegen eins von Öhlins oder von Racing Bros bestellt werden. Mit dem Basis-Fahrwerk von WP hat die Bukk eine Sitzhöhe von schwindligen 955 Millimeter und 335 Millimeter Bodenfreiheit. Alurahmen, Fahrwerk, Antrieb und Batterie wiegen zusammen nur 85 Kilogramm.

Bukk Limited Edition ausverkauft

Im Zuge der EICMA 2022 stellte Cake die neue Bukk vor und mit ihr eine neue technische Plattform für kommende Modelle. Die erste Baureihe des Elektro-Crossers war auf 50 Stück limitiert und konnte ab dem 8. November 2022 exklusiv im Shop von Cake geordert werden. Preis: 14.970 Euro. Schon wenige Tage später, am 17. November, meldete Cake, dass die Bukk in der ersten limitierten Edition bereits ausverkauft sei.

Fazit

Mit der Bukk zeigt Cake sein erstes "echtes" Motorrad. Ein Cross-Bike mit nur 85 Kilogramm Gewicht, 21 PS und 76 Nm. Chassis und Antrieb sind komplett neu entwickelt und stellen eine neue technische Plattform für elektrische Offroader der A2-Klasse dar. Als A1-Version ist die Super Light Variante mit maximal 18 PS zu haben. Die Preise starten bei 10.499 Euro.