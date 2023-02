Graft E0.12 Elektro-Dirt-Bike Edel-Stromer für den Dreck

12.000 Euro stehen auf der Rechnung, wenn im Shop von Graft die Factory-Team-Edition der E0.12 fahrbereit zusammengeklickt wird. Im Vergleich zu ähnlich segmentierten Elektro-Dirtbikes ab 4.000 Euro wie die Sur-Ron Lightbee, ist das viel Geld. Allerdings ist die E0.12 in der limitierten Factory-Team-Edition deutlich hochwertiger hergestellt, um nur das gefräste Chassis und die Carbon-Räder zu nennen. Wer mit kleineren Bremsen, Alufelgen und nur 24 PS auskommt, spart 2.400 Euro. Beide Modelle bieten Over-the-Air-Updates (OTA), ähnlich wie bei Premium-E-Autos.

Graft E0.12

Hightech, Leichtbau und Leistung stehen bei der limitierten Factory-Team-Edition der Graft E0.12 ganz oben auf der Feature-Liste. Wie die Basisversion ist das komplette Chassis inklusive Schwinge aus Aluminium gefräst, ebenso die Kühlplatte des Akkugehäuses aus einem ASA-Polymer (Acrylnitril-Styrol-Acrylester). Zwischen 13 und 19 Kilogramm wiegen die beiden wählbaren Akkus. Mit 2,7 kWh oder 1,3 kWh kann die E0.12 bestückt werden, da die Batterie einfach mit dem Chassis verschraubt ist.

Der Motor leistet in der Basis 18 Kilowatt oder 24 PS und in der Factory 25 Kilowatt oder 33,5 PS. Interessant: Der Antrieb sitzt zwischen den beiden Wangen der Alu-Schwinge und treibt direkt per Kette das Hinterrad an. Akku und Motor sind luftgekühlt.

Die kompletten Kräder mit Akku wiegen nur 58 Kilo als Basisversion und 50 Kilo als Factory-Team-Edition. Da 8 Kilogramm oder knapp 20 Prozent Gesamtgewicht nicht nur über Carbonfelgen zu erreichen ist, sind die Werte mit unterschiedlichen Akkus angegeben. Basis: 2,7 kWh; Edition: 1,3 kWh. Also: schöngerechnet.

MTB-Teile verbaut

Wie üblich im elektrischen Dirtbike-Segment bis 80 Kilo Gewicht stammen Fahrwerk und Bremse aus dem Angebot unterschiedlicher MTB-Hersteller. Eine Downhill-Gabel von RST oder Bos führt je nach Version das Vorderrad, die Schwinge mit einem Coil-Dämpfer, ebenfalls aus dem Downhill-Sortiment von Bos oder RST. Federwege zwischen 200 und 230 Millimeter je nach Modell.

Gar nicht Mountainbike: die Laufradgröße mit nur 21-Zoll Durchmessern. Alufelgen in der Basis und Carbonfelgen in der Factory, je mit Stahlspeichen, sind mit Enduroreifen in 2,75er-Breite (70 bis 80 Millimeter Breite) mit Schläuchen bezogen. Die Bremsen – erneut vom Fahrrad – stammen von Tektro/TRP und sind Post-Mount-verschraubt.

Umfrage 14841 Mal abgestimmt Was haltet ihr von Elektromotorrädern im Offroad-Sport? Finde ich spannend. Geht gar nicht. mehr lesen

Fazit

Bestellt und vorbestellt werden können die beiden E0.12-Varianten von Graft aus Taiwan. Über 10.000 Euro sind immer zu überweisen, wenn Motorrad, Akku und Ladegerät mit maximal 3 Kilowatt Ladeleistung zusammengeklickt werden. Ob und wie die Sportgeräte nach Europa kommen (können), ist nicht bekannt.