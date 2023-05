Keeway Blueshark 80 Der blaue 125er-Elektrohai von Keeway

Möglich machen sollen die Reichweite zwei einzelne Batteriepacks, die zum Laden entnommen werden können. Und später womöglich Teil eines Tauschsystems wie dem Swappable Motorcycles Battery Consortium in Europa oder dem asiatischen Gogoro-System werden könnten. Doch nicht nur das macht den Keeway Blueshark 80 zu einem interessanten Elektroroller der 125er-Klasse.

Keeway Blueshark 80

Interessant am Blueshark ist der neue Motor, der kein Mittelmotor und kein Radnabenmotor, sondern Teil der Hinterradaufhängung ist. Gewissermaßen handelt es sich also um eine Triebsatzschwinge. Über ein 1-Gang-Getriebe mit Untersetzung wird die Radnabe angetrieben. So gelangen bis zu 210 Nm Drehmoment vom Rad auf die Straße. Die Leistung des Motors beträgt maximal 4,4 kW, er erreicht die maximal erlaubten 11 kW Dauerleistung der A1-Klasse bei Weitem nicht – und ermöglicht trotzdem eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

160 Kilometer mit 2 Akkus

Unter der Sitzbank trägt der Keeway Blueshark gleich 2 herausnehmbare Akkupacks mit je 1,44 kWh Kapazität. Vollgeladen sollen in der Stadt bei im Schnitt 25 km/h 160 Kilometer möglich sein. Von 0 bis 95 Prozent Kapazität dauert das Laden je Akku knapp 3,5 Stunden.

74 Sensoren überwachen

74 Sensoren überwachen alle Parameter des Keeway Blueshark 80 und versorgen das Batterie-Management-System, die ECU, den Motor, die Smartphone-App, die eingebauten Kameras, den Fingerabdruckscanner und die 5 Fahrmodi mit Informationen. Da ist Connectivity fast das Normalste an Features des Blueshark. Angezeigt werden alle Funktionen über ein TFT-Display mit 10 Zoll (25,4 cm) Diagonale.

Einfaches Fahrwerk

Der den Daten nach eindrucksvollen Elektrotechnik steht vergleichsweise einfache Mechanik gegenüber. Das Fahrwerk stellen eine Telegabel vorn und Stereodämpfer hinten. Die Bremsanlage ist ein Verbundsystem (CBS), ein ABS ist nicht an Bord. Ebenso auffällig: Maximal 200 Kilo darf der Keeway Blueshark schwer sein, was bei 116 Kilo Leergewicht nur 84 Kilo Zuladung bedeutet. Der Autor dürfte den Keeway nicht fahren.

Nicht ganz ein Keeway

Zwar steht auf dem Blueshark 80 Keeway als Hersteller, tatsächlich wurde dieser Roller bereits 2021 unter dem Label Blueshark R80 vermarktet. Da vom Start-Up Blueshark seither nichts mehr zu hören ist, liegt die Vermutung nahe, Keeway habe die komplette Firma übernommen.

Preise in Europa

Aktuell führt Keeway in Deutschland den Blueshark 80 nicht im Sortiment. In Italien wird er aktuell für 3.490 Euro angeboten, in England für 4.299 Pfund oder 4.299 Euro. Ob beim Einstandspreis bereits zwei Akkus inbegriffen sind, ist nicht bekannt.

Fazit

Keeway stellte den Elektroroller Blueshark 80 bereits auf der Eicma 2022 vor. Seit Frühjahr 2023 ist er in Europa erhältlich. Bisher in UK und Italien für 4.299 Euro beziehungsweise 3.499 Euro. Ob der Keeway Blueshark nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.