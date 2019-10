Kymco RevoNex (2020) Neues Elektro-Modell angekündigt

Wer im Video stichhaltige Informationen oder gar erste Bilder erwartet, wird leider enttäuscht. Aus dem nicht wirklich vielsagenden Teaserfilmchen geht allerdings hervor, dass es sich bei dem neuen Fahrzeug um ein Elektro-Modell handeln wird.

Zudem gibt Kymco den offiziellen Präsentationstermin an. Am 5. November 2019 wird das neue Fahrzeug namens Kymco RevoNex auf der EICMA in Mailand präsentiert. Das Kymco durchaus für Überraschungen und spektakuläre Neuvorstellungen gut ist, zeigt die auf der EICMA 2018 präsentierte Elektro-Supersportler-Studie namens SuperNEX. Bleibt zu hoffen, dass das im Video angekündigte Modell in eine ähnlich spektakuläre Richtung hinsteuert.