Kymco RevoNex Elektromotorrad Aus Italien und mit Mehrgang-Getriebe

Der taiwanesische Zweiradhersteller Kymco hatte auf der EICMA 2019 mit der RevoNex ein Elektro-Naked Bike vorgestellt. Es wird ein Mehrganggetriebe haben und die Fertigung soll in Italien erfolgen. Neueste Patentzeichnung zeigen das ABS-System des Elektromotorrads.

Auf der EICMA 2018 hatten die Taiwanesen die Elektro-Supersportler-Studie namens SuperNEX präsentiert. Auf der EICMA 2019 folgte mit der Studie RevoNEX quasi das davon abgeleitete Elektro-Naked Bike. Eigentlich war es für das Jahr 2021 angekündigt, aber Zeiten und Planungssicherheit haben sich für alle geändert, auch für Motorradhersteller. Für die Produktion ist ein Standort in Italien vorgesehen, teilte Ke Shengfeng, Vorsitzender der Muttergesellschaft von Kymco, bei einer Pressekonferenz mit. Die RevoNEX wäre das erste Modell, das die Taiwanesen in Europa fertigen. Man wolle damit klar machen, welchen Markt man mit dem Elektromotorrad anpeile. Zudem markiere die RevoNEX Kymcos Einstieg in das Motorradsegment. Bislang engagiert sich Kymco auschließlich im Roller-Bereich.

Technische Daten zur RevoNEX bleibt Kymco bislang schuldig, allerdings wurden ein paar Fahrdynamik-Eckpunkte genannt. Der Spurt von Null auf 100 km/h soll in 3,9 Sekunden möglich sein, der Spurt auf die Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h in 11,8 Sekunden. Wie schon die SuperNEX verfügt auch die RevoNEX über ein Sechsgang-Getriebe. Der zweite Gang reicht dabei bis 115 km/h. Mit an Bord sind auch eine Launch Control sowie eine Traktionskontrolle und ABS. Auch der aus der SuperNEX bekannte künstlich generierte Motorsound ist wieder Teil des Gesamtpakets.

Gefälliges Design

Das Design der Kymco ReboNEX wirkt gefällig. 17 Zoll große Gussfelgen vorne und hinten, Endantrieb über Kette. Motor und Batterie sitzten zwischen den Profilen eines Aluminium-Brückenrahmens. Der Fahrer sitzt hinter einem hohen Rohrlenker und einem großen Digitaldisplay in einer Kuhle hinter dem hoch aufragenden "Tank", der Sozius eine Etage höher auf einem schlanken Bürzel, da mit zwei LED-Rücklichtstreifen abschließt. Kennzeichenhalter und Blinker sitzen an einem Schwingenausleger.

Der Elektromotor wird die Position übernehmen, an der bei Verbrenner-Bikes der Motorblock sitzt. Das Tank-Cover baut breit, zieht sich weit nach vorne und beherbergt die Akkus. Die Front bündelt einen LED-Doppelscheinwerfer in einer kleinen Maske. Die USD-Gabel und das Zentralfederbein kommen von Öhlins, die Doppelscheibenbremsanlage vorn von Brembo.

Fazit

Kymco will in den Motorradmarkt einsteigen. Die Taiwanesen wählen dazu ausgerechnet ein Elektromotorrad, das speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten wird. Gebaut wird es in Italien.