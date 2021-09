Ash Thorpe: The Sokudo

The Sokudo by Ash Thorpe Das Motorrad, das Tesla hoffentlich nie baut

Es ist bereits das 14. Werk, das Designer Ash Thorpe mit Carlos Colorsponge zusammen entworfen hat. Meist Studien und Konzepte für Autos. Nummer 14 "The Sokudo" ist ein Motorrad wie es Tesla vielleicht bauen würde, aber hoffentlich nie bauen wird – Karbonflitzer und Kurven lägen böse im Streit.

Ash Thorpe/Carlos Colorsponge

Viel Karbon, wenig Schräglage

Ja, es ist ein Entwurf wie Tesla vielleicht ein Motorrad zeichnen würde. Ash Thorpe fährt selbst Tesla, wie er schreibt, und das inspirierte ihn. Motorrad scheint er hingegen nicht zu fahren, aber das ist nur eine Mutmaßung. Womöglich hat er sich zu lange mit dem Cybertruck beschäftigt, von dem Formen und Kanten in Sokudo deutlich zu erkennen sind. Markant natürlich die lange Verkleidung mit einem Mix aus Alu und Karbon und das große Schwingencover, ebenfalls aus Kohlefaser. Die Scheibenräder tragen Slicks von Michelin, das Fahrwerk ist mit einfachen und schlichten Komponenten aufgebaut. Über die innere Technik ist – wie zu erwarten – wenig zu erfahren, jedoch stellt Ash sich vor, dass die Kraft des Elektromotors per Kette an das Hinterrad übertragen wird. Trotz dem markanten Design taugt die Verkleidung nur sehr wenig für des Motorradfahrers liebstes Kind: Sie wirkt als würde sie schon ab zehn Grad Schräglage schleifen.

Ash Thorpe/Carlos Colorsponge

Ergonomie fordernd

Ein weiterer Grund für Tesla, solche ein Vehikel nicht zu bauen, ist die ambitionierte Ergonomie: Der Fahrer thront weit über dem Motorrad, der "Tank" gibt keinerlei Halt und die Lenkerstummel liegen deutlich unter der verlängerten Hüftlinie. Auf der anderen Seite: Wenn die Reichweite des Kraftrads nur fünf bis acht Kilometer beträgt, ist das womöglich zu ertragen.

Fazit

Ash Thorpe hat seinem Konzept The Sokudo das Logo von Tesla auf die üppige Verkleidung verpasst und man kann nur hoffen, Tesla nimmt sich kein Bespiel am Design. Ein Elektromotorrad von Tesla wäre hingegen ein Gamechanger. Elon, mach mal.