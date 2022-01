Valeo Elektromotorradkonzept 125er-E-Bike für Asien

Der Zulieferergigant Valeo zeigte auf der CES 2022 in Las Vegas einen Elektromotorrad-Prototypen für den Einsatz auf asiatischen Märkten.

Valeo ist ein französischer Zulieferer und überwiegend in der Automobilbranche zu Hause. Auf der CES 2022 in Las Vegas haben die Franzosen, die auch elektrische Antriebe entwickeln, jetzt aber auch einen Elektromotorrad-Prototypen vorgestellt, der speziell für den Einsatz auf asiatischen Volumenmärkten konzipiert wurde.

Kompakter, leichter Antrieb

Nein, Valeo will nicht in den Kreis der Motorradhersteller einsteigen. Vielmehr geht es den Franzosen bei dieser Studie rein um die elektrische Antriebseinheit. Genaue Daten zum Motor-Batterie-Paket gibt es nicht. Valeo ordnet den Antrieb aber im 125er-Segment an. Die komplette Antriebseinheit (Motor, Getriebe und Steuerungseinheit), die auf 48-Volt-Technik setzt, soll nur 17 Kilogramm auf die Waage bringen. Das um den Antrieb herum platzierte Motorrad scheint direkt von Super Soco übernommen worden zu sein.

Valeo zielt mit der neuen Antriebseinheit vor allem auf asiatische Märkte, wo 125er Bikes extrem beliebt sind und einen großen Teil des Verkehrs ausmachen. Man darf gespannt sein, bei welchem Zweiradhersteller dieser Antrieb in Serie auftauchen wird.

Fazit

Automobilzulieferer Valeo versucht mit einem Elektroantriebskonzept für die 125er-Klasse auf den asiatischen Volumenmärkten im Zweiradbereich Fuß zu fassen. Eigene Motorräder wollen die Franzosen aber nicht bauen.