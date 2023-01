Velimotor VMX 08 Carbon-Elektro-Enduro unter 50 Kilo

Zwischen Mountainbike und Enduro platziert sich die VMX 08 von Velimotor aus China. Ähnliche Leichtkrafträder mit elektrischem Antrieb gibt es bereits, allen voran die Light Bee von Sur-Ron, ebenfalls aus China.

Nur 47,5 Kilo dank Carbon-Leichtbau

Konsequent erscheint die Velimotor VMX 08 hinsichtlich Leichtbau: Ihr Chassis wird weitgehend aus Carbon gefertigt. Konkret bestehen diese Komponenten der VMX 08 aus Kohlefaserlaminat – Rahmen, Hinterradschwinge, Verkleidungsteile und sogar der Lenker. Damit unterschreitet die VMX 08 laut Velimotor die 50-Kilo-Schwelle. 47,5 Kilogramm werden als Gesamtgewicht genannt. Für ein Fahrrad oder Pedelec wäre das relativ schwer, doch für ein Motorrad ist das sensationell leicht.

Velimotor VMX 08 mit 6 kW und 100 km/h

Tatsächlich kann die VMX 08 als Motorrad bezeichnet werden, genauer als Leichtkraftrad. Mit 6.000 Watt Spitzenleistung (6 kW, rund 8 PS) beschleunigt der Elektromotor die "Enduro light" angeblich auf bis zu 100 km/h. Das luftgekühlte Synchron-Triebwerk mit Permanentmagneten läuft mit 72 Volt Betriebsspannung. Es hängt unter der Carbon-Schwinge, schwerpunktgünstig und nahe am Schwingendrehpunkt. Ohne Schaltung läuft der Endantrieb per Kette.

Elektro-Enduro mit über 100 Kilometer Reichweite

45 Ah Kapazität stecken im Akku-Pack aus Lithium-Ionen-Zellen, damit sollen bis zu 110 Kilometer Reichweite möglich sein – allerdings nur bei zurückhaltender Fahrweise, nicht schneller als 45 km/h. Weitere Angaben zu den Akkus und zur Ladedauer kommunizierte Velimotor bisher nicht.

Ähnlich aufgebaut wie ein "Fully"-Mountainbike

Die Drahtspeichenräder mit Aluminiumfelgen und grobstolligen Reifen im Format 2.75-19 entsprechen Baumustern, die bei Mountainbikes bewährt sind – allerdings mit kleinerem Durchmesser (19 Zoll). An voll gefederte Mountainbikes, sogenannte "Fullies", erinnert auch die Bremsanlage mit jeweils einer hydraulischen Scheibenbremse pro Rad. Zum groben Reifenprofil passen die lang erscheinenden Federwege der Leicht-Enduro. Vorn federt und dämpft eine Upside-down-Telegabel, hinten ein direkt angelenktes Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter. Sitzhöhe: 830 Millimeter, Radstand: 1.375 Millimeter. Obwohl die VMX 08 selbst nur 47,5 Kilogramm wiegt, dürfen 150 Kilogramm zugeladen werden. Ein Soziusplatz ist jedoch nicht vorgesehen.

Velimotor VMX 08 für 3.080 Dollar

Ausgestattet mit einem kompakten LCD-Cockpit, LED-Leuchten rundum sowie unten an der Schwinge montiertem Halter für Rückleuchten und Kennzeichen bietet Velimotor die VMX 08 für 3.080 Dollar (circa 2.900 Euro, Stand Januar 2023) an. Steuern und Frachtkosten sind darin allerdings nicht enthalten, und ein europäisches Händlernetz hat Velimotor noch nicht. Außerdem muss noch geklärt werden, wie die VMX 08 in Europa zugelassen werden könnte: entweder gedrosselt auf 45 km/h für die Führerscheinklasse AM oder "offen" für die Führerscheinklassen A1 und B196. Für die europäische Kategorie Leichtkraftrad ("125er") müsste Velimotor jedoch ein ABS nachrüsten, zumindest am Vorderrad. Oder, alternativ, zumindest ein Verbundbremssystem (CBS).

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 44506 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

In vielerlei Hinsicht interessant ist das Konzept der VMX 08 von Velimotor aus China. Dabei handelt es sich um eine Elektro-Enduro, die aussieht wie ein "Fully"-Mountainbike, aber bis zu 100 km/h erreicht. Mit Carbon-Chassis wiegt die VMX 08 angeblich nur 47,5 Kilogramm. Für circa 3.000 Dollar wird sie bereits angeboten, Vertrieb und Zulassung in Europa sind noch nicht geklärt.