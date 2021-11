Voxan Wattman Mit neuem Bike zu neuen Rekorden

Im Juli 2021 erzielte die französische Truppe von Voxan mit dem Rennfahrer Max Biaggi 11 Geschwindigkeitsweltrekorde für Elektromotorräder. Der Rekordhunger der Venturi-Tochter ist noch nicht gestillt. In den USA sollen im Kennedy Space Center in Florida weitere Rekordmarken in Angriff genommen werden. Erste Testfahrten wurden dort bereits absolviert. Als Pilot ist erneut Max Biaggi am Start. Die Wattman, die er fährt wurde komplett neu aufgebaut.

Mehr Leistung für Batterie und Motor

Die neue Wattman haben die Franzosen auf ein Gewicht von unter 300 Kilogramm gedrückt. Hauptanteil daran soll das neue Batteriesystem rund um Hochleistungs-Pouchzellen haben, das zusammen mit dem französischen Energieunternehmen Saft entwickelt wurde. Beim elektrischen Antrieb greift Voxan erneut auf den Motor aus den Formel E-Rennern zurück. Der konnte in der Leistung von 270 auf 320 kW gesteigert werden. Das maximale Drehmoment liegt bei 1.360 Nm.

Lange läuft

Um die Richtungsstabilität zu erhöhen, wurde der Radstand um fast 16 Zentimeter auf 1.957 Millimeter gestreckt. Der Fahrer sitzt, oder besser gesagt liegt jetzt in einer Höhe von 68,6 Zentimeter (vorher 61 cm). Komplett neu gezeichnet wurden die Verkleidungsteile, wobei die Wattman mit und ohne gefahren werden kann. Nachgelegt hat Michelin bei den Spezialreifen in den Dimensionen 120/70-17 vorn und 190/55-17 hinten. Mit MotoGP-Technologie sollen die hochgeschwindigkeitsfest sein und dem Wahnsinnsdrehmoment ausreichend Grip entgegenstellen. Die eigentlichen Rekordfahrten in den USA sind für das erste Halbjahr 2022 eingeplant. Voxan und Biaggi wollen wieder in Klassen für verkleidete und für unverkleidete Elektromotorräder zuschlagen.

Fazit

Voxan peilt mit einer komplett überarbeiteten Wattman neue Geschwindigkeitsweltrekorde für Elektromotorräder an. Einfahren soll die erneut Max Biaggi.