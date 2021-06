White Motorcycle Concepts WMC250EV Angriff auf den Elektro-Speed-Weltrekord

Bei Motorrädern mit Elektroantrieb schwingt immer die Reichweitenangst mit. White Motorcycle Concepts (WMC) aus Großbritannien geht das Thema Reichweite von der Aerodynamikseite an. Der Ansatz: Je geringer der Luftwiderstand, desto größer die Reichweite bei gleicher Batteriekapazität. WMC geht bei seinen Überlegungen sogar davon aus, dass so die Reichweite verdoppelt werden kann.

Um die Effektivität des Aerodynamikkonzepts zu unterstreichen, strebt WMC zunächst einen neuen Speed-Rekord für Elektromotorräder an. Mit der WMC250EV wollen die Briten 2021 zunächst den nationalen Speed-Rekord und dann in 2022 den absoluten Speed-Rekord brechen, den derzeit Max Biaggi auf Voxan hält. Zu schlagen gilt es die Marke von 394,45 km/h für teilverkleidete Motorräder.

Zum Rekordversuchs-Motorrad: Premiere feiert die WMC250EV am 23. Juni 2021. Außer einem dunklen Teaserfoto und einem Motorrad unter einer Plane gibt es noch keinerlei Infos. Dafür aber einen Blick in die Zukunft. Mit dem Modell WMC300FR sollen später die gewonnenen Erkenntnisse in einem rein elektrisch angetriebenen City-Motorrad umgesetzt werden – natürlich mit wegweisender Reichweite. Hinter WMC steht der britische Rennsportingenieur Robert White, der auch selbst als Rekordfahrer agieren will. White blickt nach eigenen Angaben auf rund 25 Jahre Motorsporterfahrung zurück.

White Motorcycle Concepts will das Thema Reichweite bei Elektromotorrädern über den Ansatz Aerodynamik ausbauen. Zum Beweis der Leistungsfähigkeit ist zunächst ein Speed-Rekord geplant, dann soll ein elektrisches City-Motorrad in Serie folgen.