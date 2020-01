Zero SR/S Elektromotorrad auch mit Vollverkleidung

Der amerikanische Elektromotorrad-Hersteller Zero bringt die SR/F auch in einer Variante mit Vollverkleidung. Erste Prototypen wurden bereits gesichtet. Die Premiere der Zero SR/S wurde für den 24.2.2020 angekündigt.

Schon vor der Präsentation der neue Zero SR/F gab es Gerüchte, die von einer ganzen Modellfamilie rund um den neuen Baukasten handelten. Mit der Sichtung einer vollverkleideten Version der SR/F in der Nähe der US-Firmenzentrale bekamen die bis dato unbestätigten Meldungen bereits Ende 2019 neue Nahrung. Jetzt bestätigt Zero für den 24. Februar 2020 die Premiere der Zero SR/S. Das nicht sehr aussagekräftige begleitende Teaserbild deutet den Zusatz S als sportliches Attribut

Üppige Vollverkleidung

Das von einem aufmerksamen Beobachter seinerzeit erwischte Modell (Bildrechte liegen uns leider nicht vor) zeigte dagegen eine Zero SR/F mit großer Vollverkleidung und weit aufragender Verkleidungsscheibe. Also eher einen Tourer, was aber wiederum dem Gerücht einer ganzen Modellfamilie Rechnung tragen würde.

An diesem Tourer verhüllte seitlich die Verkleidung den kompletten Batteriebereich. Der Lenker war höher gekröpft, die Sitzposition damit aufrechter. Am Heck trug der Elektro-Tourer zwei große Koffer.

Technisch dürfte die Touren- und die Sportversion alle Features der nackten SR/F übernehmen. Sprich der 82 kW und 190 Nm starke E-Motor bleiben erhalten. Die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h dürfte auch für die neuen Modelle gelten, ebenso wie die maximale Reichweite (mit Power-Tank) von rund 320 Kilometer.