Benelli TRK 702 für China Chinesisch-italienische Enduro mit Kamera

Im Oktober 2021 tauchte eine 700er-Benelli der TRK-Familie, die technisch auf einer Mischung aus der TRK 502 und der CF Moto CL-X basierte. Von der besonders in Italien erfolgreichen TRK 502 stammte das Chassis, der Motor ähnelte dem Antrieb der CF Moto 700 CL-X mit 693 Kubik, der in der Basis eng mit dem 650er-Twin von Kawasaki verwandt ist. In China präsentierte Benelli die TRK 702 im August 2022 offiziell für den heimischen Markt. Technische Highlights sind die serienmäßige Sitzheizung und eine Kamera in der Frontverkleidung.

Benelli TRK 702 für China

Für die TRK 702 nutzt Benelli das Chassis der TRK 502, also einen Stahlrohrrahmen mit Stahlheck. Unterschied: In der 702 führt hinten eine Aluschwinge, in der 502 eine Rohrschwinge. Optisch ist die Verwandtschaft noch klarer: 502 und 702 könnten Zwillinge sein. Die opulente Formensprache der Reiseenduro war seit Beginn der TRK-Reihe ein wichtiger Faktor beim Erfolg, vor allem in Italien. Und den möchte Benelli mit der TRK 702 in China kopieren, denn derzeit kommt das neue Modell nur dort auf den Markt.

77 PS aus 693 Kubik

Ein Garant für den Erfolg der TRK 702 könnte ihr überraschend starker Motor sein. Benelli gibt 76 PS bei 8.500 Touren und 68 Nm bei 6.250/min an. Nicht schlecht für einen Twin mit 693 Kubik, der zumindest optisch nichts mit dem bekannten Motor der 502 zu tun hat. Der 702er ist mit 64 Millimeter Hub deutlich kurzhubiger ausgelegt (66,8 mm bei der 502), darf mit 83 Millimeter Bohrung (+ 14 mm) deutlich mehr Gemisch ansaugen, das mit 11,6:1 moderat verdichtet wird. Das Gewicht des wassergekühlten Motors gibt Benelli nicht an. Dafür eine Sitzhöhe von 825 Millimetern, den Tankinhalt mit 20 Litern und einen Radstand von 1.500 Millimetern.

Benelli mit Dashcam

Serienmäßige oder fest installierte Kamera-Systeme in Autos arbeiten für Fahrassistenzsysteme oder das teilautomatisierte Fahren zusammen mit Radar und anderen Sensoren. Im Motorrad werden Kameras bisher nicht für diese Bereiche eingesetzt. Die Benelli TRK 702 hat ein entsprechendes System ab Werk an Bord. In HD zeichnet die Kamera auf, das Video kann nach der Fahrt über ein TFT-Instrument geschaut werden.

Die Kamera soll die Fahrt aufnehmen, um entweder Unfälle zu dokumentieren oder Reiseeindrücke festzuhalten. Derartige Systeme sind in Asien zum einen beliebt und zum anderen erlaubt. In Deutschland steht der Einsatz sogenannter Dashcams weiterhin im Konflikt mit dem Datenschutz und solange dieser Konflikt herrscht, wird es keine Benelli oder QJ mit diesen Kameras vorn und hinten in Europa geben.

Nicht für Europa

Aktuell bietet Benelli die TRK 702 nur in China an. Ob die Reiseenduro noch in anderen Ländern auf den Markt kommt, ist nicht klar. Klasklar ist hingegen: Nach Europa wird die 702 von Benelli garantiert nicht kommen. Für diese Märkte wurde erst für 2022 die TRK 800 vorgestellt. Allerdings: Als QJ Motor könnte die technische Basis der TRK nach Europa bringen.

Umfrage 64675 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Mit der TRK 702 zeigt Benelli eine neue Reiseenduro, ausschließlich für den chinesischen Markt. 76 PS aus 693 Kubik sind stattlich. Nach Europa kommt die TRK 702 nicht. Hier steht die neuen TRK 800 parat.