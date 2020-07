BMW F 750 GS und F 850 GS Modellpglege 2021 Updates für die Zweizylinder-Enduros

Übergreifende Änderungen an der BMW F 750 GS, BMW F 850 GS und der BMW F 850 GS Adventure zum Modelljahr 2021 betreffen die neu gestalteten Tape-Designs und im Falle der Style-Varianten die jeweilige Style-Bezeichnung auf den seitlichen Verkleidungsteilen. Außerdem verfügen jetzt alle Modelle bereits serienmäßig über neue LED-Blinker sowie einer vorn rechts im Cockpit platzierten USB-Ladebuchse. Ebenfalls serienmäßig sind nun ABS Pro sowie DTC (Dynamic Traction Control). Die Zweizylindermotoren wurden auf die Euro 5-Norm ausgelegt, die Leistungsdaten ändern sich dabei nicht.

Generell überarbeitet wurden die optionalen Fahrmodi Pro. Die Gaskennlinien wurden modifiziert, die Motorschleppmomentregelung (MSR) sowie die Dynamic Brake Control (DBC) gehören zum Serienumfang. Die Vorauswahl von bis zu vier Fahrmodi kann über die Tasterbelegung an der rechten Lenkerarmatur erfolgen. Für alle Modelle ist zudem eine extra niedrige Sitzbank sowie eine geänderte Tieferlegung verfügbar.

Für die 850er-Modelle bietet das BMW nun einen Halter zur Aufnahme des Navisystems, der die Montage oberhalb des serienmäßigen TFT-Displays ermöglicht.

Da im Rahmen der gesetzlichen Homologationsvorschriften zukünftig keine vollständige Abschaltbarkeit des ABS mehr zulässig ist, stellen die Fahrmodi Enduro und Enduro Pro hierfür entsprechend angepasste Regelungen zur Verfügung. Im Fahrmodus Enduro Pro (nur BMW F 850 GS und BMW F 850 GS Adventure) ist eine Abschaltbarkeit der ABS-Funktion am Hinterrad weiterhin gegeben. Komplett entfällt die HP-Kennzeichnung auf Sonderausstattungen. Für die BMW F 750 GS wird der Sportschalldämpfer nur noch über das Zubehör angeboten.

Änderungen BMW F 750 GS

Die neue BMW F 750 GS tritt jetzt in der neuen Basisfarbe Lightwhite uni mit in Fahrzeugfarbe lackierter Tankmittelabdeckung an. Einen Kontrast liefern die in Schwarz matt uni lackierten Felgen, ein schwarzer Lenker sowie eine in Schwarz/Rot gehaltene Sitzbank.

BMW

Ebenfalls neu für die BMW F 750 GS ist der Style Sport in der Farbe San Marino Blau metallic. Hierbei setzt ein getöntes Windschild Akzente. Die Felgen tragen Granitgrau metallic. Dazu gibt es einen silbernen Lenker sowie eine schwarz-graue Sitzbank und eine galvanisierte Kühlerblende.

Das GS-Jubiläum feiert BMW mit der optisch auffällig gestalteten BMW F 750 GS "Edition 40 Years GS" mit einem "40 Years GS"-Schriftzug auf den Verkleidungsseitenteilen. Mit gelben Handprotektoren und einer in Schwarz/Gelb gehaltenen Sitzbank mit GS-Schriftzug zitiert sie die BMW R 100 GS. In Schwarz matt uni lackierte Felgen, ein silberner Lenker sowie eine galvanisierte Kühlerblende runden den Jubiläumsauftritt ab.

Änderungen BMW F 850 GS

Die neue BMW F 850 GS tritt in der Basisfarbe Racingred uni mit ebenfalls in Fahrzeugfarbe lackierter Tankmittelabdeckung an. Im Kontrast dazu stehen in Schwarz beschichtete Gabelstandrohre, schwarze Felgen sowie eine in Schwarz/Grau gehaltene Sitzbank. Im Style Rallye und der Farbe Racingblue metallic setzt die BMW F 850 GS auf Handprotektoren, schwarze Gabelstandrohre und eine schwarz-roten Sitzbank sowie in Gold gehaltenen Felgen und eine galvanisierte Kühlerblende.

Die BMW F 850 GS "Edition 40 Years GS" kommt in der Farbe Blackstorm metallic mit "40 Years GS"-Schriftzug auf den Verkleidungsseitenteilen. Exklusive gelbe Handprotektoren, goldene Felgen und eine in Schwarz/Gelb gehaltene Sitzbank mit GS-Schriftzug runden zusammen mit schwarzen Gabelstandrohren sowie einer galvanisierte Kühlerblende diese Jubiläumsedition ab.

BMW

Eine zusätzliche Aufwertung der Serienausstattung erfuhr die BMW F 850 GS in Form einer Windschildverstellung sowie eines TFT-Displays inklusive komfortabler Connectivity-Funktionen.

Änderungen BMW F 850 GS Adventure

Die BMW F 850 GS Adventure tritt zum Modelljahr 2021 mit der neuen Basisfarbe Icegrey uni mit einer in Fahrzeugfarbe lackierten Tankmittelabdeckung an. Dazu kombiniert BMW in Schwarz gehaltene Gabelstandrohre und Felgen sowie eine grau-schwarze Komfortsitzbank ein.

BMW

Wird der Style Rallye gewählt, so trägt die 850er die Farbe Kalamata metallic matt zusammen mit in Gold gehaltenen Felgen und Gabelstandrohren. Das Windschild Sport und eine in Schwarz/Grau bezogene Rallye-Sitzbank mit 890 mm Sitzhöhe verstärken den sportlichen Auftritt der BMW F 850 GS Adventure.

Auch die BMW F 850 GS Adventure erhält eine "Edition 40 Years GS". Kennzeichen der in Blackstorm metallic lackierten Jubiläums-GS sind der "40 Years GS"-Schriftzug und gelbe Handprotektoren. Schwarz beschichtete Gabelstandrohre, in Gold gehaltene Felgen sowie eine in Schwarz/Gelb bezogene Doppelsitzbank mit 860 mm Sitzhöhe runden das Modell ab. Zusätzlich serienmäßig an Bord ist nun ein TFT-Display inklusive komfortabler Connectivity-Funktionen.