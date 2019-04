BMW hat seine Boxer-Modelle auf den neuen ShiftCam-Zweizylinder umgestellt. Grund genug für MOTORRAD den bayerischen Bestseller in seiner neuen Form in den Dauertest zu nehmen. Am 25. April 2019 rollte so die BMW R 1250 GS bestückt mit Systemkoffern und im blauen Lackkleid mit dem Kennzeichen M-PD 526 in die Redaktionsgarage. Das Display im Cockpit zeigt 1.085 Kilometer an, damit hat der Boxer noch gut 49.000 Kilometer vor sich.

Bevor er die aber in Angriff nehmen darf, muss er noch auf den Leistungsprüfstand, zur Eingangsmessung und mit Plomben gegen unbefugten Zugriff gesichert werden. Wie es der BMW R 1250 GS im über 50.000 Kilometer langen Dauertest ergeht, lesen Sie künftig hier.