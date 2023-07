Gebrochene Getriebeeingangswellen

Bei den genannten, von der Rückrufaktion betroffenen Modellen kann in bestimmten Situationen die Getriebeeingangswelle brechen. Seit Oktober 2020 sind einige Fälle dokumentiert worden: in Italien, in den Niederlanden, in Frankreich, in Tschechien und in Großbritannien. In manchen dieser Fälle blockierte durch den Bruch der Getriebeeingangswelle das Hinterrad, was zu Stürzen und Verletzungen führte.