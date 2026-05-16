Cyclone RX 600 im Adventure Master Test: Mehr Reise als Enduro zum günstigen Preis

Die Cyclone RX 600 macht optisch auf perfektes Abenteuermobil mit ausgeprägten Reisequalitäten, vergisst aber beim Versuch, möglichst viel richtig gut auf einmal zu können, die Konzentration aufs Wesentliche. Das fängt schon bei der Sitzposition an. Die will den Fahrer stimmig im Bike integrieren, platziert ihn aber arg inaktiv und tief hinterm Tank hockend.

Cyclone RX 600 bietet farbenfrohes Entertainment

Ähnlich sieht es im Bereich Elektronik und Assistenzsysteme aus: Das Cockpit der Cyclone RX 600 glänzt zwar fast so wie eine bunte Christbaumkugel zu Weihnachten, bietet farbenfrohes Entertainment, dafür braucht es den Händedruck eines Schmiedes, um die Bremse überhaupt in den ABS-Regelbereich zu bringen. Der agiert dann eher getreu dem Motto ...